Россия возглавила список стран, которые не могут защитить женщин от насилия 

Несмотря на то, что СМИ ежедневно сообщают о новых жертвах культуры насилия, принятой в нашей стране, о позитивных изменениях в законодательстве можно только мечтать. Этой весной Всемирный банк опубликовал свой ежегодный отчет Women, Business and the Law 2018, касающийся законодательства в сфере защиты прав женщин.
Россия оказалась в числе 21 страны, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия. Из 100 возможных баллов Россия набрала 0. Столько же получили Экваториальная Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, Габон, Гаити, Иран, Кувейт, Либерия, Мали, Мавритания, Мьянма, Катар, Конго, Южный Судан, Судан, Свазиленд, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Западный берег реки Иордан, Йемен. Отчет состоит из вопросов из разных областей, начиная от «совпадают ли условия получения паспорта для женщин и мужчин в стране» и заканчивая обсуждением наказаний за харассмент на рабочем месте. Такой результат стал следствием принятия закона о декриминализации побоев, а также отсутствием законодательных ограничений против сексуальных домогательств. Аналитики считают большой проблемой отсутствие такого инструмента, как охранный ордер, который запрещает подозреваемым и обвиненным в преступлении приближаться к жертве на определенное расстояние. Стоит отметить, что различные законы против домашнего насилия теперь есть в 144 странах, а против сексуальных домогательств — в 130. Кроме того, принятие новых законов о «неженских» профессиях, скорее всего, приведет к тому, что Россия будет лидировать и в других категориях отчета — дискриминации в получении работы и оплате труда.