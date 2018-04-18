Ещё
Россия возглавила список стран, которые не могут защитить женщин от насилия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Россия возглавила список стран, которые не могут защитить женщин от насилия 

Heroine.ru 47 минут назад
Фото: Heroine.ru
Несмотря на то, что СМИ ежедневно сообщают о новых жертвах культуры насилия, принятой в нашей стране, о позитивных изменениях в законодательстве можно только мечтать. Этой весной Всемирный банк опубликовал свой ежегодный отчет Women, Business and the Law 2018, касающийся законодательства в сфере защиты прав женщин.
Россия оказалась в числе 21 страны, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия. Из 100 возможных баллов Россия набрала 0. Столько же получили Экваториальная Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, Габон, Гаити, Иран, Кувейт, Либерия, Мали, Мавритания, Мьянма, Катар, Конго, Южный Судан, Судан, Свазиленд, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Западный берег реки Иордан, Йемен. Отчет состоит из вопросов из разных областей, начиная от «совпадают ли условия получения паспорта для женщин и мужчин в стране» и заканчивая обсуждением наказаний за харассмент на рабочем месте. Такой результат стал следствием принятия закона о декриминализации побоев, а также отсутствием законодательных ограничений против сексуальных домогательств. Аналитики считают большой проблемой отсутствие такого инструмента, как охранный ордер, который запрещает подозреваемым и обвиненным в преступлении приближаться к жертве на определенное расстояние. Стоит отметить, что различные законы против домашнего насилия теперь есть в 144 странах, а против сексуальных домогательств — в 130. Кроме того, принятие новых законов о «неженских» профессиях, скорее всего, приведет к тому, что Россия будет лидировать и в других категориях отчета — дискриминации в получении работы и оплате труда.
Heroine.ru: последние новости
10 проблем со здоровьем, которые ты можешь диагностировать сама Что нужно, чтобы ноги всегда оставались гладкими 6 трендовых стрижек от звездных стилистов, которые ты можешь попробовать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением211
Госдеп пригрозил применить силу против России80
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»10
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение