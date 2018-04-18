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Сегодня депутаты оценили возможности перемен в Советском районе Самары
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Сегодня депутаты оценили возможности перемен в Советском районе Самары 

ТРК Губерния 49 минут назад
Поедет и дальше. В ближайшее время по просьбам жителей могут изменить маршрут автобуса № 35 в Самаре. Его судьбу обсуждали депутаты двух комитетов губернской думы на выездном совещании в Советском внутригородском районе. О чем еще шла речь, знает Анастасия Зубарева.
Жители областного центра просят скорректировать один из автобусных маршрутов — № 35. Сейчас он ходит по улице Антонова-Овсеенко и сворачивает на Советскую Армию. Пассажиры предлагают продлить движение до XXII Партсъезда, где расположены несколько учебных и медицинских учреждений.
А этот узкий проезд — целая улица Ратнера. Здесь в этом году должен открыться новый детский сад, только вот подъездные пути не ремонтировались десятилетиями. Что теперь с этим делать, выясняли областные депутаты на совместном выездном совещании комитетов по местному самоуправлению, транспорту и автомобильным дорогам с представителями города и внутригородского района. Решения требуют сразу несколько вопросов.
Еще одна тема выездного совещания — реализация программы «Комфортная городская среда». В нее в этом году попали 10 дворов Советского района. Работы уже начались. Все проекты — индивидуальные, что и где размещать, решают сами жители. Задача властей — взаимодействие с подрядчиками. Пока со своими задачами здесь справляются, считают депутаты.
Свои предложения и рекомендации уже в ближайшее время депутаты направят профильным ведомствам.
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