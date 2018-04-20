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#скидочки | 20 апреля
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#скидочки | 20 апреля 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
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DMD Panorama Программа для создания потрясающих панорам, вплоть до 40 мегапикселей. Всего за 20 секунд вы можете создать крутой снимок на 360 градусов — например, если вдруг оказались в необычайно живописном месте. Здесь же можно ознакомиться с миллионами панорам других пользователей приложения со всего мира.
Название: DMD Panorama
Цена: Бесплатно (149 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Fonta Кажется, именно этого не хватало нашим снимкам в Instagram — стильных надписей, сделанных с помощью красивых шрифтов. Благодаря приложению Fonta, которое доступно по скидке в рамках ограниченной акции, вы сможете дополнить свои фото недостающим текстом и разнообразить свою ленту.
Название: Fonta
Цена: 75 руб. (229 руб.)
Совместимость: Для iPhone
Ссылка: Установить Сибирь 2 Объединившись в неожиданный дуэт, Кейт и эксцентричный старик Ганс Форальберг вновь отправляются в путешествие. Что ждет их впереди?
Название: Сибирь 2  Цена: Бесплатно (379 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Web-приложение #скидочки Вместе с новым дизайном мы подготовили для вас специальный раздел на сайте, в которым вы можете в режиме реального времени отслеживать самые лучшие скидки в App Store. Это те самые скидки, которые мы отбираем для вас ежедневно вручную. Добавьте закладку в браузере на наше web-приложение на своем компьютере или на рабочий стол в мобильном устройстве — и вы точно ничего не пропустите. Это просто и очень удобно.
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Цена: Бесплатно
Совместимость: Универсальное web-приложение
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Apple Insider: последние новости
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