#скидочки | 19 апреля

Anchor Pointer (Бесплатно) | Battlevoid: Harbinger (75 руб.) | XCOM: Enemy Within (379 руб.)

Anchor Pointer Приложение, от которого будут в восторге все автомобилисты (да и не только). Компас-навигатор для iPhone, который работает без включенного интернета, пригодится за границей. Хватит по полчаса искать машину на парковке!

Название: Anchor Pointer

Цена: Бесплатно (299 руб.)

Совместимость: Для iPhone

Ссылка: Установить Battlevoid: Harbinger В эпичной игре, в которой полно приключений и элементов научной фантастики, возьмите в свои руки командование космическим кораблём. Игра сочетает в себе дух таких игр, как Faster Than Light (FTL), Out There и других игр подобного жанра.

Название: Battlevoid: Harbinger

Цена: 75 руб. (299 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить XCOM: Enemy Within Легендарный продукт от студии 2К, который сегодня раздается с очень щедрой скидкой. В этой потрясающе красивой игре вам предстоит сразиться с инопланетными чудищами, не отличающимися особым дружелюбием.

Название: XCOM: Enemy Within

Цена: 379 руб. (799 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Название: Скидочки

Цена: Бесплатно

Совместимость: Универсальное web-приложение

Название: AppleInsider_sale

Цена: Бесплатно (Новинка)

Совместимость: iPhone/iPad/Mac Ссылка: Установить

