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#скидочки | 18 апреля
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#скидочки | 18 апреля 

Apple Insider 46 минут назад
Фото: Apple Insider
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Implosion Не сильно интеллектуальный, но очень красивый слешер для любителей спецэффектов. Потрясающая графика и звуковое сопровождение заставят вас ее загрузить. Сразитесь за выживание человеческой расы!
Название: Implosion
Цена: 75 руб. (749 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Aerofly 2 Flight Simulator Один из лучших авиасимуляторов для iOS — пожалуй, единственный конкурент Infinite Flight. Мы в редакции уже «залипли», качайте, пока со скидкой!
Название: Aerofly 2 Flight Simulator
Цена: 75 руб. (379 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить TotalReader Pro Если приложение iBooks давно наскучило вам своей ограниченностью и неповоротливостью — воспользуйтесь этим мощным и универсальным инструментом для работы с электронными книгами. Приглядитесь к его предыдущей цене, и вы поймете: надо брать!
Название: TotalReader Pro  Цена: 29 руб. (529 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Web-приложение #скидочки Вместе с новым дизайном мы подготовили для вас специальный раздел на сайте, в которым вы можете в режиме реального времени отслеживать самые лучшие скидки в App Store. Это те самые скидки, которые мы отбираем для вас ежедневно вручную. Добавьте закладку в браузере на наше web-приложение на своем компьютере или на рабочий стол в мобильном устройстве — и вы точно ничего не пропустите. Это просто и очень удобно.
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