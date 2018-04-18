Новые поручни установят в подъездах жилых домов Мещанского района 

Новые поручни установят в подъездах дома 18 по Шмитовскому проезду и дома 2 по 2-му Красногвардейскому проезду. Такой информацией 18 апреля поделился Алексей Наумов, инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по техническому обслуживанию.
Кроме того, в подъездах обновят штукатурку, покрасят стены и восстановят напольное покрытие.
Всего в Мещанском районе приведут в должный вид 165 подъездов.
— Эти работы выбрали сами жители. Ремонт находится в завершающей стадии, — сообщил Алексей Наумов.
Всего в Мещанском районе приведут в должный вид 165 подъездов.
Отметим, что ремонт входит в программу «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов».