Новые поручни установят в подъездах жилых домов Мещанского района

Новые поручни установят в подъездах дома 18 по Шмитовскому проезду и дома 2 по 2-му Красногвардейскому проезду. Такой информацией 18 апреля поделился Алексей Наумов , инженер Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по техническому обслуживанию.

Кроме того, в подъездах обновят штукатурку, покрасят стены и восстановят напольное покрытие.

Всего в Мещанском районе приведут в должный вид 165 подъездов.

— Эти работы выбрали сами жители. Ремонт находится в завершающей стадии, — сообщил Алексей Наумов.

Всего в Мещанском районе приведут в должный вид 165 подъездов.

Отметим, что ремонт входит в программу «Приведение в порядок подъездов многоквартирных жилых домов».