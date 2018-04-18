В. Ефимов: Москва формулирует новые подходы к экономическому планированию

В докладах и дискуссиях стратегической сессии, которая состоялась 18 апреля в центре Digital October, специализирующемся на новых технологиях и технологическом предпринимательстве, приняли участие более 70 экспертов — представителей власти, бизнес-сообщества, инновационного сообщества, экономисты, специалисты в области социальных наук.

В рамках мероприятия были проведены экспертные дискуссии в пяти рабочих группах. Каждая из дискуссий была посвящена одному из стратегических векторов развития мегаполиса — агломерационному и информационному развитию, промышленной политике, качеству городской среды и Москве как центру формирования человеческого капитала. В рамках дискуссий были обсуждены ключевые содержательные тезисы и сформирован контент проекта «Экономика столицы будущего».