В. Ефимов: Москва формулирует новые подходы к экономическому планированию 

В докладах и дискуссиях стратегической сессии, которая состоялась 18 апреля в центре Digital October, специализирующемся на новых технологиях и технологическом предпринимательстве, приняли участие более 70 экспертов — представителей власти, бизнес-сообщества, инновационного сообщества, экономисты, специалисты в области социальных наук.
В рамках мероприятия были проведены экспертные дискуссии в пяти рабочих группах. Каждая из дискуссий была посвящена одному из стратегических векторов развития мегаполиса — агломерационному и информационному развитию, промышленной политике, качеству городской среды и Москве как центру формирования человеческого капитала. В рамках дискуссий были обсуждены ключевые содержательные тезисы и сформирован контент проекта «Экономика столицы будущего».
«Такие обсуждения, с участием ведущих российских экспертов, позволят выявить и понять ключевые точки развития Москвы, основные вызовы и риски, стоящие перед городом на ближайшее десятилетие, сформулировать новые подходы к долгосрочному планированию экономического развития», — отметил Владимир Ефимов.