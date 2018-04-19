Образовательный форум «Молодой гвардии» может стать ежегодным

КАЗАНЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Образовательный форум, который «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) организовала в этом году в Казани, может стать ежегодным, однако площадка будущего форума пока не определена. Об этом заявил в четверг ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов в кулуарах проходящего форума.

"Мы планируем проводить такие большие форумы ежегодно, а между форумами мы будем проводить образовательные семинары во всех регионах", — сказал Давыдов.

"Сейчас пока еще рано говорить, где, в каком формате пройдет подобный большой форум, но рассчитываем, что проведение таких мероприятий станет доброй традицией", — добавил собеседник агентства.

По его словам, подобные встречи должны стать площадкой, где активисты МГЕР будут обсуждать молодежную политику и перспективные проекты.