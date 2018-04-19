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Образовательный форум «Молодой гвардии» может стать ежегодным
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Образовательный форум «Молодой гвардии» может стать ежегодным 

ТАСС 19 минут назад
Фото: Ридус
КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Образовательный форум, который «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) организовала в этом году в Казани, может стать ежегодным, однако площадка будущего форума пока не определена. Об этом заявил в четверг ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов в кулуарах проходящего форума.
"Мы планируем проводить такие большие форумы ежегодно, а между форумами мы будем проводить образовательные семинары во всех регионах", — сказал Давыдов.
"Сейчас пока еще рано говорить, где, в каком формате пройдет подобный большой форум, но рассчитываем, что проведение таких мероприятий станет доброй традицией", — добавил собеседник агентства.
По его словам, подобные встречи должны стать площадкой, где активисты МГЕР будут обсуждать молодежную политику и перспективные проекты.
Образовательный форум «Молодой гвардии» проходит с 15 по 21 апреля в комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. В мероприятии принимает участие около тысячи активистов «Молодой гвардии» со всех регионов страны, а также лидеры молодежных объединений из стран СНГ.
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