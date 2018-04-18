На образовательном форуме МГЕР прошел «День регионов»

Третий день образовательного форума «Молодой гвардии „Единой России“» в Казани прошел под названием «День регионов». Форумчане повысили навыки своих компетенций, узнали о секретах успеха от ведущих спикеров России , а также показали свои таланты на завершающем день концерте.

Ваша конкурентоспособность возрастает тогда, когда вы обладаете большими компетенциями и пользуетесь большим количеством инструментов. Именно тогда вы повышаете свои шансы на успех, отметил Ревенко в ходе лекции.

Глава «СтройКапиталКонсалинга» Константин Егоров выступил с лекцией на тему управления собственным проектом:

Люди в проекте — главный фокус внимания. Их удовлетворенность, интересы, амбиции и желание помочь другим, — все это является основным для лидера или руководителя проекта, поделился опытом Егоров.

Форумчане также прослушали лекции директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова о геополитике в современном мире, а также заместителя исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Сергея Косенчука, который поведал о секретах создания видеоконтента.

Ключевым ивентом третьего дня образовательного форума стала дискуссия о компетенциях. Направление «медиатехнология» провела руководитель «МедиаГвардии» Анна Рогачева , предложив участникам создать образ политика для продвижения в СМИ и социальных сетях. В рамках компетенции «управление проектами» Константин Егоров рассказал не только о факторах успешного планирования проекта, но и программах, которые могут упростить данную задачу. О секретах инновационного лидерства сообщила бизнес-тренер Гульназ Шарифулина. Освоить работу с командой помогла коуч-тренер Евгения Ферафонтова, а о публичных выступлениях и главенствующем месте искренности в них рассказала эксперт Гузель Ахметвалеева. Уличным технологиям молодогвардейцев научил Антон Демидов.