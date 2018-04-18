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Ремонт подъездов провели в доме на Трубной улице
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Ремонт подъездов провели в доме на Трубной улице 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по Мещанскому району отремонтировали подъезды в доме 35 по Трубной улице. Работы приняла жилищная инспекция. Такой информацией 18 апреля поделился Михаил Гудухин, заместитель директора управляющей организации.
За текущий месяц были сданы работы в подъездах дома 8/3 в Грохольском переулке, 56 дома, строений 2 и 3, по проспекту Мира.
— Все зависит от самого дома и сложности ремонта. Он может продлиться пару дней или растянуться на месяцы. Всего в рамках программы «Приведение в порядокподъездов многоквартирных жилых домов» мы планируем провести ремонт в 78 объектов домового хозяйства района, — уточнил Михаил Гудухин.
Отметим, что специалисты ГБУ «Жилищник» запланировали оштукатурить и покрасить в домах стены и потолки, отремонтировать, где это необходимо, напольное покрытие, заменить почтовые ящики и проверить электрику.
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