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На средник вышли более 3 тысяч жителей Промышленного района Самары
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На средник вышли более 3 тысяч жителей Промышленного района Самары 

ТРК Губерния 54 минуты назад
Календарная весна давно наступила, а вот погода не баловала теплом. Из-за температурных перепадов уборку придомовых и общественных территорий пришлось на время отложить. Однако работы после зимы накопилось немало. Поэтому было принято решение помимо традиционных субботников в Промышленном районе областного центра организовать средник. Как отнеслись к ноу-хау активные жители? И сколько человек взялись за метлы и грабли в рабочий день?
Сквер на улице Димитрова убирают всем Промышленным районом: собирают листву, чистят тротуары, разбрасывают снег, чтобы быстрее растаял. Благоустройством территории занимаются не только молодые люди, но и пенсионеры, которые от доброго дела заряжаются позитивом.
В этом году сквер преобразится, причём не только силами инициативных горожан: по итогам голосования 18 марта по программе «Комфортная городская среда» эта территория попала в первоочередной порядок благоустройства.
"Вот этот сквер будет полностью благоустраиваться, здесь будет сниматься асфальтовое покрытие, появятся пешеходные дорожки с тротуарной плиткой, освещение, места для отдыха молодых мам с детьми, то есть скамеечки, урны, какие-то игровые комплексы”, — рассказал Минахмет Халиуллов, глава Промышленного района.
Убираются не только в этом сквере, но и по всему городу. Только в Промышленном районе в среднике поучаствовало более трех тысяч человек и 56 единиц техники.
Общегородской субботник состоится 21 апреля. В каждом районе Самары будут организованы пункты выдачи инвентаря. С их адресами можно ознакомиться на сайте горадминистрации.
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