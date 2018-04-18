Американец устроил прямую трансляцию из аварийного Boeing

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . Житель США Марти Мартинез устроил прямую видеотрансляцию из самолета авиакомпании Southwest Airlines, совершившего экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

Американец разместил стрим на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как Мартинез с кислородной маской на лице сидит в кресле аварийного Boeing

"Что-то не так с нашим самолетом! Кажется, мы снижаемся! Экстренная посадка!" — говорится в описании трансляции.

Американец также сообщил о том, что двигатель лайнера взорвался в воздухе, а в кабине самолета произошла разгерметизация из-за разбитых окон.

Позже мужчина написал в социальной сети, что ему удалось выжить.

"Я в буквальном смысле купил доступ к Wi-Fi, в то время как самолет снижался, потому что я хотел, чтобы у меня была возможность связаться с людьми, которых я люблю. Я думал, что это мои последние моменты на земле", — говорится в записи Мартинеза.