Ещё
Американец устроил прямую трансляцию из аварийного Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Американец устроил прямую трансляцию из аварийного Boeing 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Житель США Марти Мартинез устроил прямую видеотрансляцию из самолета авиакомпании Southwest Airlines, совершившего экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.
Американец разместил стрим на своей странице в Facebook. На кадрах видно, как Мартинез с кислородной маской на лице сидит в кресле аварийного Boeing.
"Что-то не так с нашим самолетом! Кажется, мы снижаемся! Экстренная посадка!" — говорится в описании трансляции.
Американец также сообщил о том, что двигатель лайнера взорвался в воздухе, а в кабине самолета произошла разгерметизация из-за разбитых окон.
Позже мужчина написал в социальной сети, что ему удалось выжить.
"Я в буквальном смысле купил доступ к Wi-Fi, в то время как самолет снижался, потому что я хотел, чтобы у меня была возможность связаться с людьми, которых я люблю. Я думал, что это мои последние моменты на земле", — говорится в записи Мартинеза.
Ранее Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту Филадельфии из-за проблем с двигателем. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Даллас. На борту авиалайнера находились 143 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента погиб один человек.
РИА Новости: последние новости
Левые силы проведут праймериз для определения кандидата в мэры Москвы Рогозин рассказал о решении "проблемы феодализма" в космической отрасли Аграрии Алтайского края приступили к посевной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением211
Госдеп пригрозил применить силу против России80
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»10
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение