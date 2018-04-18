Выбрать лучшего участкового педиатра Митина можно на сайте «АГ»

На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшего участкового врача-педиатра 2017 года. Жители Митина также смогут проголосовать за одного из представленных в списке врачей в филиале № 2 поликлиники № 140 в Ангеловом переулке, д. 9, корп. 1 и поликлинике № 140 на улице Митинская, д. 34.

«У москвичей вновь есть возможность сказать спасибо людям, которые заботятся о здоровье их детей. В столице в третий раз стартовал ежегодный конкурс «Лучший детский врач». Оценить работу самых главных помощников родителей могут участники проекта «Активный гражданин», — говорится на странице голосования.

Система голосования состоит из трех этапов: выбор округа, выбор лечебного учреждения и выбор врача. Кроме того, в форме опроса предусмотрены варианты, с помощью которых участники голосования смогут сами внести в список недостающую поликлинику и специалиста. (ср)