Ещё
Выбрать лучшего участкового педиатра Митина можно на сайте «АГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Выбрать лучшего участкового педиатра Митина можно на сайте «АГ» 

Управа района Митино 52 минуты назад
Фото: Управа района Митино
На сайте «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшего участкового врача-педиатра 2017 года. Жители Митина также смогут проголосовать за одного из представленных в списке врачей в филиале № 2 поликлиники № 140 в Ангеловом переулке, д. 9, корп. 1 и поликлинике № 140 на улице Митинская, д. 34.
«У москвичей вновь есть возможность сказать спасибо людям, которые заботятся о здоровье их детей. В столице в третий раз стартовал ежегодный конкурс «Лучший детский врач». Оценить работу самых главных помощников родителей могут участники проекта «Активный гражданин», — говорится на странице голосования.
Система голосования состоит из трех этапов: выбор округа, выбор лечебного учреждения и выбор врача. Кроме того, в форме опроса предусмотрены варианты, с помощью которых участники голосования смогут сами внести в список недостающую поликлинику и специалиста. (ср)
Управа района Митино: последние новости
Жители Митина могут внести данные о своих родственниках-фронтовиках в книгу памяти «Бессмертный полк - Москва» В Митине 20 апреля откроется прививочный пункт по бесплатной вакцинации домашних питомцев Школьники из Митина вышли на субботник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением211
Госдеп пригрозил применить силу против России80
Решена судьба российских банков в SWIFT213
Найдена «подлодка Гитлера»10
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение