Костромич плеснул из «керхера» химией в глаза соседки

Более 10 тысяч рублей выплатит костромич своей соседке, которая получила ожог глаз из-за его действий, сообщает Свердловский районный суд.

В октябре прошлого года женщина увидела, как мужчина моет при помощи «керхера» и специального химического раствора свою машину. Причем делал он это прямо во дворе многоквартирного дома.

Бдительная соседка решила заснять нарушение на видео, но съемка обернулась травмами. Владелец авто увидел, что его снимают, направил «керхер» в сторону костромички и плеснул раствором прямо ей в лицо. Кроме того, он оскорбил и унизил ее.

В этот же день женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали химический ожог конъюнктивы 1 степени обоих глаз.

Костромич на суде свою вину не признал, сказал, что соседка обвиняет его необоснованно. Единственное, что он не стал отрицать — факт мытья машины во дворе. Но при этом он отметил, что женщина сама накинулась на него с кулаками и бранью.

Суд рассмотрел доказательства и решил, что костромич должен компенсировать женщине моральный вред в размере 10 тысяч рублей и судебные издержки.

Решение суда в законную силу еще не вступило.