В Зеленограде появились дополнительные пункты для вакцинации питомцев

На территории города Зеленограда организованы дополнительные прививочные пункты, где проводится вакцинация собак, кошек и хорьков против бешенства бесплатно.

Перед выездом за город, на пикники, дачу, убедитесь, что ваш любимый питомец вакцинирован против бешенства. Перемещение животных в личных целях, без смены владельца, допустима в сопровождении ветеринарного паспорта с действующими отметками о вакцинации

Ежедневно вакцинация против бешенства, в том числе импортными вакцинами, проводится на СББЖ ЗелАО с 9.00 до 21.00.

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