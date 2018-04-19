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В Зеленограде появились дополнительные пункты для вакцинации питомцев
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В Зеленограде появились дополнительные пункты для вакцинации питомцев 

zelao.ru 2 часа назад
На территории города Зеленограда организованы дополнительные прививочные пункты, где проводится вакцинация собак, кошек и хорьков против бешенства бесплатно.
Перед выездом за город, на пикники, дачу, убедитесь, что ваш любимый питомец вакцинирован против бешенства. Перемещение животных в личных целях, без смены владельца, допустима в сопровождении ветеринарного паспорта с действующими отметками о вакцинации
Ежедневно вакцинация против бешенства, в том числе импортными вакцинами, проводится на СББЖ ЗелАО с 9.00 до 21.00.
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