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На северо-востоке Китая в искусственных условиях появилось более 30 детенышей тигра
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На северо-востоке Китая в искусственных условиях появилось более 30 детенышей тигра 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Харбин, 18 апреля /Синьхуа/ — С начала этого года в Китайском центре по содержанию и разведению крупных кошачьих «Хэндаохэцзы» в искусственных условиях появилось более 30 детенышей маньчжурского тигра. Об этом сообщили в среду информагентству Синьхуа в центре, находящемся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Центр «Хэндаохэцзы» представляет собой крупнейшее в мире учреждение, занимающееся содержанием и разведением маньчжурских тигров. Его тигровые зоопарки размещены в городе Харбин, административном центре провинции, и поселке Хэндаохэцзы города Хайлинь.
По словам сотрудника центра, состояние здоровья родившихся в этом году тигрят удовлетворительное, хотя большинство из них пришлось перевести на искусственное кормление козьим молоком и яичными желтками.
В отличие от прошлых лет, в настоящее время в центре потомство приносят в основном более молодые тигрицы. Возраст 80 процентов из них составляет пять-шесть лет, отметил главный инженер центра Лю Дань.
Сообщается, что «пик» рождаемости маньчжурского тигра наступает в апреле-мае, и, по итогам этого года, здесь появятся более ста детенышей.
Китай приступил к искусственному размножению маньчжурских тигров более чем 30 лет назад. Если в 1986 году, когда был создан центр, в нем насчитывалось лишь восемь маньчжурских тигров, то в настоящее время цифра превысила тысячу.
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