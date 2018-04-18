На северо-востоке Китая в искусственных условиях появилось более 30 детенышей тигра

Харбин , 18 апреля / Синьхуа / — С начала этого года в Китайском центре по содержанию и разведению крупных кошачьих «Хэндаохэцзы» в искусственных условиях появилось более 30 детенышей маньчжурского тигра. Об этом сообщили в среду информагентству Синьхуа в центре, находящемся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Центр «Хэндаохэцзы» представляет собой крупнейшее в мире учреждение, занимающееся содержанием и разведением маньчжурских тигров. Его тигровые зоопарки размещены в городе Харбин, административном центре провинции, и поселке Хэндаохэцзы города Хайлинь.

По словам сотрудника центра, состояние здоровья родившихся в этом году тигрят удовлетворительное, хотя большинство из них пришлось перевести на искусственное кормление козьим молоком и яичными желтками.

В отличие от прошлых лет, в настоящее время в центре потомство приносят в основном более молодые тигрицы. Возраст 80 процентов из них составляет пять-шесть лет, отметил главный инженер центра Лю Дань.

Сообщается, что «пик» рождаемости маньчжурского тигра наступает в апреле-мае, и, по итогам этого года, здесь появятся более ста детенышей.