За 2017 год оренбургские уполномоченные получили более трех тысяч обращений

Уполномоченный по правам человека Анатолий Чадов и уполномоченный по правам ребенка Ольга Ковыльская выступили с докладами о проделанной работе в 2017 году перед оренбургскими депутатами на тринадцатом очередном заседании парламента в среду, 18 апреля. Оба омбудсмена не останавливались подробно на содержании своих докладов, а сосредоточились на ответах на вопросы.

Доклад уполномоченного по правам человека

Согласно представленным данным, в 2017 году институт уполномоченного по правам человека в Оренбургской области получил 2 266 обращений. Это на 13 жалоб больше, чем в 2016 году. Тогда в адрес Анатолия Чадова было направлено 2 253 обращения.

В докладе отмечается, что больше всего жалоб поступает из областного центра и тех населенных пунктов, где работают общественные приемные уполномоченного. Практически 40% от общего числа обращений были получены из Оренбурга

В своем выступлении на заседании Анатолий Чадов отметил, что 34% жалоб связаны с претензиями к федеральным органам власти. В 22% случаях оренбуржцы жаловались на органы местного самоуправления. Третье место по количеству обращений — 15% — занимают жалобы на работу юридических лиц. Еще 14% жалоб касаются работы органов государственной власти Оренбургской области.

Тематика обращений по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, говорится в докладе. Так, наибольшее количество жалоб — 468 (20,7%) — касаются проблем связанных с реализацией жилищных условий: предоставление жилья, оплата коммунальных услуг, а также переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. На нарушение прав в уголовном судопроизводстве в 2017 году пожаловались 219 раз (9,7%). Еще 193 жалобы касались нарушений права на социальное обеспечение (8,5%). Обращения связанные с нарушением трудового законодательства и прав в сфере здравоохранения составили 5,1% и 4,7%. Это по 116 и 107 жалоб соответственно. Меньше всего оренбуржцы жаловались на нарушение права на благоприятную окружающую среду. В 2017 году поступило всего 21 жалоба, что составило 0,9% от общего числа обращений.

Во время обсуждения доклада депутаты оппозиционных партий акцентировали свое внимание на проблемах в медицине и неудовлетворительном состоянии домов престарелых и интернатов. По словам главы фракции ЛДПР Оксаны Набатчиковой, права человека на сегодняшний день являются больше виртуальными, а не реальными. Особенно это касается прав в сфере трудовых отношений, жилищных вопросах, здравоохранении, а также в вопросах экологии, считает депутат.

По мнению коммунистов, увеличение количества обращений свидетельствует о том, что институт не справляется со своими обязанностями. Однако, по словам главы комитета ЗС по законности правопорядку Ермека Алкулова, динамика обращений граждан за консультацией к уполномоченному свидетельствует об обратном.

Доклад уполномоченного по правам ребенка

В 2017 году в адрес детского омбудсмена в Оренбургской области было направлено 1 053 обращения, большинство из которых также поступили из Оренбурга, Орска Новотроицка , Бузулука и Соль-Илецка . От несовершеннолетних детей в прошлом году было получено 23 обращения, что на 14 штук меньше чем в 2016 году (37 обращений).

По информации представленной в докладе, больше половины жалоб касались работы органов местного самоуправления (62,8%), территориальных и региональных органов власти (13,9% и 10,6% соответственно). Более 12% заявителей сообщали о нарушении прав ребенка со стороны его законных представителей или родственников.

«В тройку злободневных тем в 2017 году вошли вопросы образования (24,2%), взаимоотношений в семье (19,4%) и жилищные проблемы (14,5%)», — отмечается в докладе.

По словам уполномоченного Ольги Ковыльской, тревожным фактором является рост почти на 10% (255 против 233) обращений, связанных с реализацией права на образование. Как правило, это конфликтные ситуации между педагогом и учениками, а также отсутствие взаимопонимания между родителями и преподавателями.

«В числе обращений в сфере образования не сокращается количество жалоб, связанных с конфликтными ситуациями в школах: нарушение педагогической этики, психологическое давление со стороны преподавателей на учащихся», — отметила омбудсмен.

Каждое такое обращение рассматривается уполномоченным с выездом на место и привлечением специалистов министерства образования и территориальных органов образования. В отношении педагогов предпринимаются меры дисциплинарного взыскания. По словам Ковыльской, в 2017 году подобные меры были применены к семи директорам школ, одному завучу, двум социальным педагогам и восьми учителям. Еще один преподаватель был уволен.

«В ходе разбирательства по каждому обращению установлено, что роль школьных служб медиации крайне неэффективна, а порой и вовсе отсутствует. приходится констатировать отсутствие системного подхода в построении работы службы медиации в общеобразовательной организации», — говорится в докладе.

По мнению уполномоченного, при слаженной работе специалистов, выхода конфликтной ситуации за пределы образовательной организации удалось бы избежать.

«Кроме того, подобного характера обращения в адрес Уполномоченного стали возможными вследствие слабой работы школьных психологов и социальных педагогов, а порой и полного их отсутствия в общеобразовательных организациях. На 855 школ приходится 278 психологов и 212 социальных педагогов, то есть каждая вторая школа не укомплектована специалистами указанной категории», — сказала Ковыльская.

Омбудсмен предложила областному министерству образования продолжать работу по развитию соответствующих органов в образовательных учреждениях, а также разработку квалификационных требований и методики формирования кадрового резерва специалистов детских специализированных учреждений, предусмотрев проведение психологического тестирования на вспыльчивость, раздражительность, скрытую агрессию.