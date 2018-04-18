Совфед одобрил блокировку сайтов с порочащими честь сведениями 

Документ на прошлой неделе приняла Госдума
Совет Федерации в среду одобрил законопроект о блокировке интернет-ресурсов со сведениями, порочащими честь и достоинство или деловую репутацию, передает РИА Новости.
Законопроект внесла группа депутатов от «Единой России». 12 апреля документ в третьем чтении приняла Госдума. До вступления в силу он должен быть подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Законопроект позволяет судебным приставам выносить постановления об ограничении доступа к ресурсам, с которых порочащая честь информация не была удалена добровольно в установленные законом сроки.
В настоящее время суд и судебные приставы имеют возможность только штрафовать, но не блокировать сайты за отказ удалить подобную информацию.