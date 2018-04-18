Нравится вам это или нет, но Россия и Великобритания нужны друг другу — и им придется поговорить

Однако сегодняшняя ситуация сильно отличается от ситуации в период холодной войны, и в некоторых смыслах она стала опаснее. После Карибского ракетного кризиса в 1962 году обе стороны узнали и приняли красные линии друг друга. Сегодня все обстоит иначе. Сегодня возвращение к менталитету холодной войны и привычке к конфронтации происходит без каких-либо четких правил. Новые возможности в киберпространстве, разработка космического оружия и новые системы, способные быстро наносить точные удары, открывают беспрецедентные возможности для агрессивного поведения, не стесняемого правилами, разработанными в принципиально другую эпоху. Международные соглашения, вокруг которых долгое время велись трудные переговоры — к примеру, соглашение об ограничении ядерных арсеналов — теперь оказались под угрозой.

Взаимная изоляция не должна рассматриваться как возможный вариант действий. Мы слишком зависимы друг от друга в смысле экономики и безопасности. России необходим доступ к иностранным рынкам, чтобы экспортировать свою продукцию, и к технологиям, необходимым для дальнейшего экономического развития. Соединенное Королевство извлекло значительную выгоду из российских инвестиций и из того вклада, который живущие там россияне внесли в его общество. Британцы и русские сражались плечом к плечу в двух мировых войнах прошлого столетия. Несмотря на то, что эта взаимозависимость теперь может сойти к минимуму, а история нашего братства по оружию может быть забыта, реальность ядерной эпохи такова, что друг без друга Россия и Великобритания не могут оставаться в безопасности. Несмотря на множество репортажей о новом оружии, фундаментальная техническая реальность взаимного гарантированного уничтожения — не только между Россией и США , но и между Россией и Соединенным Королевством — за последние полвека не изменилась. Велика вероятность, что в обозримом будущем она не изменится.

В течение последних двух лет наши институты — Российский совет по международным делам и Королевский объединенный институт оборонных исследований — организовывали дискуссии неправительственных экспертов по вопросам безопасности, в ходе которых они обсуждали, каким образом можно наладить отношения между двумя нашими странами. Хотя ситуация со Скрипалями неизбежно сделала некоторые из наших рекомендаций невыполнимыми в среднесрочной перспективе, логика, заложенная в их основу, все же не утратила своей актуальности.

В течение того тяжелого периода, который нас ждет впереди, будет крайне важно сохранять каналы коммуникации открытыми. В дальнейшем неизбежно будут возникать новые кризисные ситуации. Но каждый кризис — как и каждая несчастливая семья — будет «несчастным по-своему» и принесет с собой собственные опасности и в некоторых случаях возможности. Сохранение каналов, при помощи которых страны могут честно говорить друг с другом — как на политическом, так и на оперативном уровне — играет чрезвычайно важную роль в те моменты, когда отношения достигают своей низшей точки.

Надежные каналы коммуникации между вооруженными силами России и НАТО тоже приобрели большое значение теперь, когда они стали чаще сталкиваться друг с другом. В этом смысле горячая линия между Россией и США в Сирии — это отличный пример, и ее значение еще больше вырастет, если интенсивность конфликта продолжит увеличиваться. Недавно Соединенное Королевство и Россия договорились возобновить и усовершенствовать свое соглашение о предотвращении инцидентов в море, и это может стать хорошей моделью для новых соглашений о предотвращении таких инцидентов в воздухе, которые потенциально могут привести к крупным инцидентам. По мере увеличения масштабов и частотности военных учений необходимо прикладывать больше усилий для того, чтобы их нельзя было использовать в качестве прикрытия для более агрессивной деятельности.

Жертвами ухудшения отношений между нашими странами могут стать соглашения о контроле над вооружениями, достигнутые в конце холодной войны и касающиеся как ядерного, так и химического оружия. В настоящее время растет риск возможного краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали президенты Горбачев и Рейган. Если так случится, то это не только станет трагедией само по себе, но и существенно усложнит задачу возобновления нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, который сейчас является краеугольным камнем двустороннего контроля над ядерными вооружениями. Этот договор был подписан президентами Обамой и Медведевым в 2010 году, когда политика «перезагрузки», казалось, работала.

Недавние события — в Солсбери и в Сирии — свидетельствуют о необходимости приложить максимум усилий для восстановления авторитета Конвенции по химическому оружию.

Помимо этих двух соглашений, наши страны сталкиваются с целым рядом общих угроз: от международного терроризма и растущей нестабильности в Афганистане до сильных международных преступных группировок. Совместная работа над решением этих проблем послужит нашим общим интересам и обеспечит безопасность наших граждан.

Недавние события нанесли мощный удар по отношениям России и Соединенного Королевства. Будет нелегко справиться с тем ущербом, который они причинили. Но именно в таких обстоятельствах честный и открытый диалог необходим как никогда.

Андрей Кортунов — генеральный директор Российского совета по международным делам.

Малколм Чалмерс — заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований.