Акцент на внутренний сбыт: использование газомоторного топлива в России может пойти по бразильской схеме

Вопрос использования газомоторного топлива для России сегодня более важен, чем развитие рынка электромобилей.

"Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей", — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что для России «использование газомоторного топлива является даже более приоритетным».

Связано это с соображениями экологического характера: «Для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле».

В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с расширением возможностей использования газомоторного топлива.

Суда и автомобили

Конечно, это направление является перспективным, в России большие источники природного газа и нужно искать источники его сбыта, в том числе внутри страны, отмечает Станислав Митрахович.

"Один из способов — увеличение его потребления на транспорте, как автомобильном, так и судовом. В России нет технологий сжижения крупнотоннажного СПГ, однако среднетоннажный СПГ производится, и используется на транспорте, в частности, в Балтийском море. Ряд стран пытается в экологических целях уходить от использования традиционного топлива в пользу как раз среднетоннажного СПГ, который используется, среди прочего, на паромах", — сказал эксперт.

Что до использования в автомобильном транспорте, идея такая есть, но продвигать ее сложно, отметил Митрахович. На газомоторное топливо переходят или энтузиасты, или жители провинций, желающие сэкономить. «Тут необходимы преференции со стороны государства — упрощение процесса регистрации, например», — говорит эксперт.

Нынешних усилий государства пока недостаточно, однако вопрос в том, что выделение средств на эти программы значит дополнительную нагрузку на бюджет. В общем, отмечает Митрахович, задача сложная, но база, предпосылки для этого есть — много газа, есть неразработанные месторождения, возможности для увеличения добычи. Осталось найти рынки сбыта.

"Есть пример Бразилии, где существует инфраструктура для заправки автомобилей, работающих на смеси бензина и этанола, последний делается из тростника. То есть Бразилия воспользовалась своей особенностью, большим количеством тростника. Нам нужно делать также, извлекать плюсы из наших возможностей, того же газа", — заключил эксперт.