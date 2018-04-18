Акцент на внутренний сбыт: использование газомоторного топлива в России может пойти по бразильской схеме 

Предпосылки для роста использования газомоторного топлива в России имеются в силу большого объема газа, неразработанных месторождений. Вопрос только в наличии внутренних рынков сбыта. Об этом сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Вопрос использования газомоторного топлива для России сегодня более важен, чем развитие рынка электромобилей.
"Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей", — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что для России «использование газомоторного топлива является даже более приоритетным».
Связано это с соображениями экологического характера: «Для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, и значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле».
В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с расширением возможностей использования газомоторного топлива.
Суда и автомобили
Конечно, это направление является перспективным, в России большие источники природного газа и нужно искать источники его сбыта, в том числе внутри страны, отмечает Станислав Митрахович.
"Один из способов — увеличение его потребления на транспорте, как автомобильном, так и судовом. В России нет технологий сжижения крупнотоннажного СПГ, однако среднетоннажный СПГ производится, и используется на транспорте, в частности, в Балтийском море. Ряд стран пытается в экологических целях уходить от использования традиционного топлива в пользу как раз среднетоннажного СПГ, который используется, среди прочего, на паромах", — сказал эксперт.
По примеру Бразилии
Что до использования в автомобильном транспорте, идея такая есть, но продвигать ее сложно, отметил Митрахович. На газомоторное топливо переходят или энтузиасты, или жители провинций, желающие сэкономить. «Тут необходимы преференции со стороны государства — упрощение процесса регистрации, например», — говорит эксперт.
Нынешних усилий государства пока недостаточно, однако вопрос в том, что выделение средств на эти программы значит дополнительную нагрузку на бюджет. В общем, отмечает Митрахович, задача сложная, но база, предпосылки для этого есть — много газа, есть неразработанные месторождения, возможности для увеличения добычи. Осталось найти рынки сбыта.
"Есть пример Бразилии, где существует инфраструктура для заправки автомобилей, работающих на смеси бензина и этанола, последний делается из тростника. То есть Бразилия воспользовалась своей особенностью, большим количеством тростника. Нам нужно делать также, извлекать плюсы из наших возможностей, того же газа", — заключил эксперт.