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Комиссия правительства одобрила предложение о передаче переселенцам земли в ДФО
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Комиссия правительства одобрила предложение о передаче переселенцам земли в ДФО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила предложение о возможности передачи земли на Дальнем Востоке в собственность участникам госпрограммы переселения соотечественников. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте правительства России.
Ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка сообщил, что министерство подготовило законопроект, позволяющий участвовать в программе «Дальневосточный гектар» соотечественникам, готовым получить российское гражданство. Проект закона поступил в правительство РФ. Галушка выразил уверенность, что он заработает в 2018 году.
"Законопроектом предлагается установить возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Предусматривается также, что при условии получения ими в установленном порядке российского гражданства земельные участки будут предоставляться в собственность", — говорится в документе и отмечается, что речь идет о «предоставлении российским гражданам в упрощенном порядке земельных участков, расположенных на Дальнем Востоке».
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь, на Дальний Восток", — отмечается в документе. Законопроект рассмотрят на заседании правительства.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе «Дальневосточный гектар» можно на интернет-портале «НаДальнийВосток.рф».
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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