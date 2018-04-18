Руководство аэропортов предлагает восполнить недостаток дорог в Сибири авиасообщением

НОВОСИБИРСК , 18 апреля. / ТАСС /. Увеличение числа субсидированных региональных авиаперевозок могло бы решить проблему доступности городов из-за низкой плотности железнодорожного и автосообщения в Сибирском федеральном округе, считают руководители двух крупнейших в СФО аэропортов — Новосибирска и Красноярска

"Мы должны обеспечивать мобильность населения там, где нет других способов передвижения, либо они недостаточно развиты. У меня есть интересная справка о плотности железных дорог по федеральным округам в километрах на 10 тыс. кв. км: СФО — 24 км, Центральный федеральный округ — уже 262 км. По автомобильным дорогам еще статистика интереснее. Чем ниже плотность альтернативных дорог, тем больше должна развиваться авиация, тем больше должна софинансироваться и субсидироваться", — сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор международного аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

Он отметил, что авиакомпании сейчас «выстраиваются в очередь» при распределении субсидий на региональные авиаперевозки. Причем общая сумма заявок, по словам Янкилевича, в десятки раз выше предложения. По данным Росавиации, в 2017 году сумма субсидии в России составила около 3 млрд рублей.

При этом Янкилевич отметил, что по итогам 2017 года именно на Сибирский федеральный округ приходится самое большое финансирование по программе субсидирования региональных перевозок в стране — 28% от общего количества.

С новосибирским коллегой согласился генеральный директор международного аэропорта Красноярска Андрей Метцлер. Он отметил необходимость развития региональной авиации в Сибири, где расстояния между региональными центрами «гораздо-гораздо больше», чем в центральной части России. «Гораздо проще и гораздо эффективнее поддерживать субсидируемость этих перевозок, нежели содержание сетки автомобильных и железных дорог, не говоря уже об их строительстве. Другой альтернативы нет, поэтому именно наш регион в этом нуждается и это нормально, что у нас динамика (субсидирования) в финансовом выражении действительно должна увеличиваться», — сказал Метцлер.

По данным Росавиации, в 2017 году между субъектами СФО по субсидируемым маршрутам перевезено 66,3 тысячи пассажиров, сумма субсидии составила 294,1 млн рублей.