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СМИ: в Зимбабве уволили несколько тысяч медсестер из-за забастовки
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СМИ: в Зимбабве уволили несколько тысяч медсестер из-за забастовки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство Зимбабве уволило несколько тысяч медсестер, участвовавших в забастовке из-за низких зарплат, сообщает местная газета News Day со ссылкой на вице-президента страны Константино Чивенгу.
В понедельник медсестры государственных больниц Зимбабве устроили забастовку, требуя повысить зарплату за ночные смены с 0,76 цента в час до 70 долларов в час. Позже руководство больниц также присоединилось к забастовке. Пациентов некоторых учреждений пришлось выписать досрочно, так как из-за отсутствия медперсонала часть отделений были закрыты.
"Правительство приняло решение в интересах пациентов и спасения жизней незамедлительно уволить всех медсестер, участвовавших в забастовке. Кроме того, правительство теперь поручило совету службы здравоохранения страны незамедлительно привлечь (к работе), в случае необходимости, всех безработных, но обученных медсестер в стране", — заявил Чивенга.
По словам вице-президента, забастовка «политически мотивирована и, таким образом, выходит за рамки условий службы и благосостояния работников».
Чивенга также поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые не присоединились к забастовке и вернулись на работу.
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