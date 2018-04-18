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Дмитрий Медведев одобрил идею создания свободного порта в Ленобласти
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Дмитрий Медведев одобрил идею создания свободного порта в Ленобласти 

Российская Газета 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил создание в портовой зоне Приморск Выборгского района Ленинградской области свободного порта. Об этом «Российской газете» сообщил вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.
На данный момент статус свободного порта в России имеет лишь порт Владивосток, причем, этот статус регламентирован отдельным федеральным законом «О свободном порте Владивосток». Как сообщается в присланном в редакцию заявлении, подготовленном сотрудниками аппарата главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова, в ближайшее время вопрос будет детально проработан. В частности будут определены условия коммерческой деятельности, которые станут доступны инвесторам на этой территории.
Каким именно законодательным актом предполагается утвердить редкий для России статус Приморскому порту, в аппарате Ялова не уточняили.
Таким образом, Приморск может стать вторым в России портом, имеющим статус свободного, что, как показал опыт Владивостока, является весьма привлекательным как для инвесторов, так и для владельцев грузов.
На территории свободного порта страховые взносы организаций снижены до 7,6 процента, налог на прибыль — до 5 процентов, резиденты освобождаются от налога на имущество и землю. Также действует ускоренная система возврата НДС, беспошлинный и безналоговый режим таможенной зоны для резидентов. Иностранным гражданам, прибывающим в порт, выдается электронная виза.
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