Дмитрий Медведев одобрил идею создания свободного порта в Ленобласти

На данный момент статус свободного порта в России имеет лишь порт Владивосток , причем, этот статус регламентирован отдельным федеральным законом «О свободном порте Владивосток». Как сообщается в присланном в редакцию заявлении, подготовленном сотрудниками аппарата главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и вице-губернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова , в ближайшее время вопрос будет детально проработан. В частности будут определены условия коммерческой деятельности, которые станут доступны инвесторам на этой территории.

Каким именно законодательным актом предполагается утвердить редкий для России статус Приморскому порту, в аппарате Ялова не уточняили.

Таким образом, Приморск может стать вторым в России портом, имеющим статус свободного, что, как показал опыт Владивостока, является весьма привлекательным как для инвесторов, так и для владельцев грузов.

На территории свободного порта страховые взносы организаций снижены до 7,6 процента, налог на прибыль — до 5 процентов, резиденты освобождаются от налога на имущество и землю. Также действует ускоренная система возврата НДС, беспошлинный и безналоговый режим таможенной зоны для резидентов. Иностранным гражданам, прибывающим в порт, выдается электронная виза.