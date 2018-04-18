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Китайцы будут строить фабрики по производству облаков
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Китайцы будут строить фабрики по производству облаков 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Власти Китайской Народной Республики нашли крайне необычное решение проблемы обеспечения посевных площадей водой. Они собираются строить фабрики по производству облаков! Технология добычи влаги из атмосферы уже известна давно: такие же методы используют и в России для обеспечения хорошей погоды во время парадов. Правда, в нашей стране облака собирают с противоположной целью — чтобы избавиться от воды в атмосфере за день до торжественного мероприятия.
Для этого используется йодистое серебро, получаемое при сжигании специального реагента. Поднимаясь вверх вместе с горячим воздухом, это химическое соединение запускает процесс конденсации водяного пара, который и превращается в облака. Метео-заводы планируется построить в горах Тибета. Если проект окажется успешным, количество осадков в стране увеличится на 7%, что даст дополнительные 10 миллиардов кубометров в год.
Источник: Hi-Tech Mail.Ru
Фото: pixabay.com  Читайте также: Началось строительство мощнейшей в мире солнечной электростанции
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