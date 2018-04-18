Китайцы будут строить фабрики по производству облаков 

Власти Китайской Народной Республики нашли крайне необычное решение проблемы обеспечения посевных площадей водой. Они собираются строить фабрики по производству облаков! Технология добычи влаги из атмосферы уже известна давно: такие же методы используют и в России для обеспечения хорошей погоды во время парадов. Правда, в нашей стране облака собирают с противоположной целью — чтобы избавиться от воды в атмосфере за день до торжественного мероприятия.
Для этого используется йодистое серебро, получаемое при сжигании специального реагента. Поднимаясь вверх вместе с горячим воздухом, это химическое соединение запускает процесс конденсации водяного пара, который и превращается в облака. Метео-заводы планируется построить в горах Тибета. Если проект окажется успешным, количество осадков в стране увеличится на 7%, что даст дополнительные 10 миллиардов кубометров в год.
Источник: Hi-Tech Mail.Ru
Фото: pixabay.com Читайте также: Началось строительство мощнейшей в мире солнечной электростанции
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