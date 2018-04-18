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Банк России проработает меры для поддержки компаний под санкциями
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Банк России проработает меры для поддержки компаний под санкциями 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу регулятора.
"Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты", — заявили в ЦБ.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что Банк России готов не наказывать попавших под санкции США за отдельные нарушения валютного законодательства.
В свою очередь Минпромторг рассказал о варианте поддержки компаний из санкционного списка США.
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