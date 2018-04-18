Банк России проработает меры для поддержки компаний под санкциями

Банк России будет прорабатывать меры для поддержки российских подсанкционных компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу регулятора.

"Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты", — заявили в ЦБ.