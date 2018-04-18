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В день запуска фонтана в Уфе устроят масштабное шоу
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В день запуска фонтана в Уфе устроят масштабное шоу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
С начала апреля в Уфе начали работы по расконсервации городских фонтанов. Заработают водные украшения к майским праздникам. Так, 28 апреля, в сквере им. М. Карима (ул. Кирова,1) запустят фонтан «Семь девушек».
— Сначала мы наградим победителей конкурса «Я люблю тебя, жизнь!», потом пройдет праздничный концерт, где выступят лучшие солисты и коллективы художественной самодеятельности. Библиотеками и молодежными клубами района будут организованы интерактивные площадки — книжные выставки, викторины, мастер-классы, — пояснили в городской администрации.
Всего в башкирской столице будут работать 19 фонтанов. Содержанием этих объектов занимается компания «Горзеленхоз» — она выиграла тендер на круглогодичный контроль за сохранностью водных декораций.
— Например, работники будут каждый день чистить фонтаны от мусора и дважды в месяц менять в них воду, — сообщается в документации аукциона.
У каждого из фонтанов свой график работы. Например, у «Дома республики» жирандоль будет каждый день включаться в 8:00 и выключаться в 22:00, в сквере «Театральный» время работы фонтана с 10:00 до полуночи.
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