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Атаке башкирского поджигателя на школу нашли оправдание
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Атаке башкирского поджигателя на школу нашли оправдание 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснила возможные причины, которые двигали девятиклассником, который совершил нападение на свою школу. В настоящее время с пострадавшими, учениками и их родственниками работают специалисты.
Эксперт считает, что агрессивное поведение юноши можно объяснить подростковым возрастом. Курамшина предположила, что школьник был явно не в себе.
"Подростковый возраст характерен тем, что человек может впадать в различные аффективные состояния, потому что он еще не готов к каким-либо серьезным ситуациям. И очень часто какой-либо выбор зависит от того, чем интересуется подросток, какую культуру он впитывает", — цитирует психолога Bashinform.ru. «Первые свои действия он, скорее всего, совершал в состоянии аффекта, стараясь подражать кумирам. Вторые действия подтолкнули его на другую крайность — он не смог, в силу своего возраста, выбрать не крайние решения, а более разумные, которые известны не все взрослым. То есть в данном случае эмоции взяли верх», — прокомментировала ЧП в школе Стерлитамака Алиса Курамшина.
В настоящее время местные жители и сдавать кровь для пострадавших при атаке на учебное заведение. Известно, что состояние школьников и учителя среднее, однако донорская кровь им все же может понадобиться, передает Proufu.ru.
Известно, что злоумышленник учился в коррекционном классе и не состоял в комиссии по делам несовершеннолетних. На место происшествия выехал Глава республики Рустэм Хамитов.
Напомним, трагедия произошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницу информатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджег класс. Нападавший попытался покончить с собой. Все пострадавшие госпитализированы.
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