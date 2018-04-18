В Щукине субботники проведут в сквере на Маршала Рыбалко и на набережной по улице Живописной

В Щукине 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители района приведут в порядок сквер по улице Маршала Рыбалко, д. 1, а также набережную у дома 50 по улице Живописной.

— Запланированы прогребание газонов, окапывание деревьев и кустарников, обрезка сухостойных веток, сбор и вывоз мусора. В объединенных диспетчерских службах ГБУ «Жилищник района Щукино» все участники субботника смогут получить грабли, лопаты, перчатки и мешки для мусора, — сообщили в управе района Щукино.