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В Щукине субботники проведут в сквере на Маршала Рыбалко и на набережной по улице Живописной
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В Щукине субботники проведут в сквере на Маршала Рыбалко и на набережной по улице Живописной 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Щукине 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жители района приведут в порядок сквер по улице Маршала Рыбалко, д. 1, а также набережную у дома 50 по улице Живописной.
— Запланированы прогребание газонов, окапывание деревьев и кустарников, обрезка сухостойных веток, сбор и вывоз мусора. В объединенных диспетчерских службах ГБУ «Жилищник района Щукино» все участники субботника смогут получить грабли, лопаты, перчатки и мешки для мусора, — сообщили в управе района Щукино.
Кроме того, в Северо-Западном округе объявлен фотоконкурс «Весна. Субботник. СЗАО». Для участия в нем необходимо прийти на субботники в своем районе и запечатлеть процесс труда. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях — в Instagram, Facebook или «ВКонтакте» — до 30 апреля включительно, обязательно дополнив их хештегом #Нашчистыйсзао2018 или #веснасубботниксзао2018, указав название своего района. Организаторы объявят победителей в начале мая. От каждого района будут отобрано по одной лучшей публикации. Фотографии победителей появятся в электронных версиях районных газет, а также в печатной окружной газете «Москва. Северо-Запад». (ео)
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