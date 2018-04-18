Ярославским предпринимателям расскажут о финансовых инструментах экспорта

26 — 27 апреля в Ярославле состоится семинар «Финансовые инструменты экспорта». Это очередное мероприятие программы «Школа экспорта» Российского экспортного центра, проводимой региональным Центром экспорта.

Участники обсудят финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации, типовые условия экспортного кредитования и специфику банковской проверки экспортеров и их контрагентов, наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы), инструменты предэкспортного финансирования. Тренером выступит доцент кафедры «Экономика, менеджмент и экономические информационные системы» РГАТУ им. П. А. Соловьева, кандидат экономических наук Елена Ломанова.

— В прошлом году семинар получил очень хорошие отзывы участников. Они отмечали информативность, полезную практическую часть и демонстрацию реальных примеров, — рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. — Тренинг поможет начинающим экспортерам. Приглашаем к участию!