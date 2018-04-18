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Ярославским предпринимателям расскажут о финансовых инструментах экспорта
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Ярославским предпринимателям расскажут о финансовых инструментах экспорта 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
26 — 27 апреля в Ярославле состоится семинар «Финансовые инструменты экспорта». Это очередное мероприятие программы «Школа экспорта» Российского экспортного центра, проводимой региональным Центром экспорта.
Участники обсудят финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации, типовые условия экспортного кредитования и специфику банковской проверки экспортеров и их контрагентов, наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы), инструменты предэкспортного финансирования. Тренером выступит доцент кафедры «Экономика, менеджмент и экономические информационные системы» РГАТУ им. П. А. Соловьева, кандидат экономических наук Елена Ломанова.
— В прошлом году семинар получил очень хорошие отзывы участников. Они отмечали информативность, полезную практическую часть и демонстрацию реальных примеров, — рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. — Тренинг поможет начинающим экспортерам. Приглашаем к участию!
Обучение бесплатное для одного сотрудника любого предприятия Ярославской области, входящего в единый реестр МСП. Зарегистрироваться на семинар можно на сайте «Школы экспорта» РЭЦ до 25 апреля: https://exportedu.ru/events/881. Детали — по телефону Центра экспорта Ярославской области: (4852) 59-58-35.
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