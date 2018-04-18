Кожаные браслеты создадут юные гости в центре на Ленинградке

В торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе 21 и 28 апреля пройдут бесплатные мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. На занятиях все желающие изготовят кожаные браслеты, создадут байкерские футболки и научатся необычной росписи пряников на байкерскую тему.

— Также для всех желающих пройдет мастер-класс по декорированию бейсболок заклепками, — пояснили в ТЦ.

Занятия продлятся с 17.00 до 20.00. С подробным расписанием занятий можно ознакомиться на официальном сайте ТЦ «Метрополис».

Гостей будут ждать по адресу Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 4. (ео)