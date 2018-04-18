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Голосование по борьбе с борщевиком в Подмосковье откроют на портале «Добродел» в мае
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МЧС обратилось к москвичам

Голосование по борьбе с борщевиком в Подмосковье откроют на портале «Добродел» в мае 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители Подмосковья на портале «Добродел» в мае смогут принять участие в голосовании по борьбе с борщевиком, сообщил в среду заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Вячеслав Леонов.
В среду состоялся круглый стол на тему «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области». В обсуждении приняли участие представители регионального парламента, правительства, администраций муниципальных образований и бизнеса.
«С начала активных работ где-то в мае откроем, как и в том году, голосование на «Доброделе», — Леонов.
Как в свою очередь добавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров, после майских праздников специалисты приступят к ликвидации борщевика Сосновского.
Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.
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