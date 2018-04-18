Башни на Головинском шоссе достроят до конца 2018 года

Высотный жилой комплекс на Головинском шоссе будет готов к сдаче в эксплуатацию до конца года. Об этом говорится на портале столичного Стройкомплекса.

«ЖК состоит из трех 36-этажных башен, объединенных двухэтажным стилобатом и подземным паркингом на 314 машин. Комплекс рассчитан на 1092 квартиры», — поясняется в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время готовность внутренних инженерных систем составляет 80%. Уже смонтированы несущие конструкции трех корпусов и стилобата. Почти наполовину выполнены монтаж фасадов и устройство кровли. Строители приступили к отделке мест общего пользования. (ео)