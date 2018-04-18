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Задолженность по зарплате в Ленобласти снижается
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Задолженность по зарплате в Ленобласти снижается 

Ivyborg.ru 1 час назад
Долги по заработной плате в Ленобласти снизились на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает центр статистики Петростат
Просроченную задолженность по зарплате на 1 апреля имели семь областных организаций, не считая субъектов малого предпринимательства.
Величина долга составила 68,2 миллиона рублей. Это на 7,5 миллиона рублей меньше, чем по данным на 1 марта нынешнего года.
Своих зарплат в начале апреля ожидали 660 областных работников, большая часть из которых — 419 человек — трудится на предприятиях сферы обрабатывающих производств.
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