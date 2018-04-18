Ан-148 до сих пор не вышел из пике. Как продолжают расследовать февральскую катастрофу

Со дня падения пассажирского самолета Ан-148 прошло два месяца, но следы той катастрофы не ликвидированы до сих пор.

Юлия Синицына в начале апреля приехала на место трагедии близ подмосковного Степановского, чтобы почтить память матери, и обнаружила там части самолета и останки тел. При этом место падения Ан-148 не оцеплено, а поисковые работы не ведутся. Об этом женщина рассказала в видеообращении президенту, добавив, что от поля разносится неприятный запах, «как в мясном цехе».

МЧС конфуз объяснили погодными условиями (мешали сугробы) и поиски возобновили. Однако даже утром 11 апреля — спустя 3 дня после обращения Синицыной — место падения самолета было еще не оцеплено. Я легко вышел к нему «огородами». Только ближе к полудню два человека пошли мне навстречу с новенькими табличками «ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН! Ведутся следственные действия». Кажется, их тут ставят впервые, почему-то запрещая фотографировать.

— Когда снег стаял, народ стал ходить на поле, а там — всякая гадость, — рассказала мне местная жительница Тамара. — Там рядом святой источник — многие гуляют. На прошлой неделе дети пошли с собаками, хорошо, что не дошли, увидели железки покореженные и испугались. Это было еще в пятницу, 6 апреля. Мы пожаловались, но полиция приехала только в понедельник. Пока не было этого видеообращения, никто к нам приезжать и не собирался.

Женщина рассказывает, что, когда упал самолет, их двухэтажный дом задрожал, как при землетрясении. Сосед поехал на снегоходе посмотреть, что случилось, а вернувшись, сказал: «Вам лучше не знать».

— Утром просыпаюсь — за забором полицейские с рацией стоят через каждые 100 метров. Заходили, спрашивали — ходил ли кто на место трагедии или нет, — добавляет Тамара.

О том, каков примерный объем работ на месте трагедии, сотрудники МЧС отвечать мне не стали. Представители следственных органов от комментариев тоже отказались. Тем не менее для родственников погибших это больная тема. Ведь похороны многих жертв трагедии не состоялись до сих пор.

Мнение

1 апреля на сайте для петиций change.org появилось обращение матери одной из погибших пассажирок Анны Толмасовой, где она требует ускорить проведение генетической экспертизы:

«После трагедии обещали, что будут работать 150 экспертов, по факту работают всего 9! Неужели в нашей стране так сложно найти экспертов, которые оперативно и максимально быстро все сделают?»

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