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Скидки в Steam: Dying Light, The Surge и другие
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Скидки в Steam: Dying Light, The Surge и другие 

News.ru 52 минуты назад
Фото: News.ru
Если вы хотите обновить свою библиотеку игр Steam, но ждёте начала летней распродажи, то прямо сейчас в сервисе вы найдёте несколько выгодных предложений.
Techland
Любители зомби-экшенов могут купить с 60% скидкой издание Dying Light Enhanced Edition от студии Techland. Оно обойдётся вам 519, 60 руб, а в комплекте с основной игрой вы также получите дополнение The Following, сезонный абонемент и скин для машины. Предложение действует до 23 апреля.
Red Hook Studios
Поклонников атмосферных пошаговых ролевых «рогаликов» может заинтересовать Darkest Dungeon. Тем более, что просят за него всего 152 руб. Игроки также могут купить со скидкой два DLC — The Crimson Court (186,75 руб.) и The Shieldbreaker (81,60 руб.). Акция заканчивается завтра, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени.
Codemasters, Feral Interactive
Виртуальные гонщики смогут испытать себя в автосимуляторе DiRT Rally. Погонять по дорогам Уэльса, пыльным тропам Греции и заледенелым асфальтовым дорогам Монте-Карло можно всего за 239 руб. Предложение действует до 24 апреля.
Focus Home Interactive
Соскучились по научной фантастике? Тогда добро пожаловать в ролевой экшен The Surge. Steam просит за игру 639 руб. Если вы готовы купить полное издание, то за него придётся выложить 999 руб. Акция заканчивается, как и у Darkest Dungeon, завтра, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени.
С другими выгодными предложениями вы можете ознакомиться здесь.
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