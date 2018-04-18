Лучшего студента-штукатура выбрали в Вологде

Конкурс профессионального мастерства проходил на стройплощадки школы № 42. Его участниками стали студенты Вологодского строительного колледжа. За три часа ребята должны оштукатурить участок стены, площадью в 4 кв. метра.

«Интересно было прийти именно на этот строительный объект, посмотреть на наше будущее, чем бы будем заниматься дальше в нашей профессии», — рассказал участник конкурса, студент 2 курса Вологодского строительного колледжа Иван Тучанский.

Все конкурсанты учатся на 2 курсе — одни из них будут штукатурами, другие получают профессию по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Навыки рабочей профессии жюри оценило вне зависимости от получаемой специальности.

«Ребята готовились в мастерских, отрабатывали приёмы. Критерии оценки у нас также разработаны, будем смотреть отклонение по вертикали, горизонтали и чистоту затирки», — пояснила мастер вологодского строительного колледжа Татьяна Крюкова.

Практика проведения подобных конкурсов в Вологодском строительном колледже уже зарекомендовала себя. Месяц назад на базе учебного заведения выбрали лучшего по профессии «сварщик». Такие испытания это и возможность найти место работы, ведь в жюри входят представители профильных организаций, которые уже во время учёбы могут предложить лучшим студентам последующее трудоустройство.

Как показывает статистика, спрос на рабочие специальности на Вологодчине вырос. Выпускники школ все чаще ориентируются на востребованные профессии при выборе будущего места учебы.

Сергей Воропанов. «Мы уже не первый раз проводим подобные конкурсы на социально-значимых для города объектах. Сегодня мы дали ребятам ощутить дух самой главной стройки в нашем городе. Это отличный опыт и возможность на строящемся объекте проверить свои навыки, готовы ли они дальше идти во взрослую жизнь, дальше применять полученные навыки при учебе в колледже и уже непосредственно на стройке», — прокомментировал Мэр Вологды

Конкурс показал — лучше всего владеет шпателем Иван Тучанский, ровная стена получилась и у Виктории Игольницыной, третьим стал Павел Шишов. Все ребята получили благодарственные письма Мэра Вологды, и ценные подарки. Напомним, все конкурсы профмастерства в Вологде становятся частью проекта «Мы — вологжане», который призван поддержать всех, кто своим трудом делает город лучше.

Добавим, что строительство школы сейчас находятся на финишной прямой. Подготовительные отделочные работы завершены почти во всех блоках. Рабочие начали приступать к чистовым работам. И после того, как подсохнет шпатлевка, начнут класть плитку. Срок сдачи объекта — 15 июля.