Чем сибиряки отличаются от русских

Во время проведения Всероссийской переписи населения в 2010 году больше 4000 человек указали свою национальность — сибиряки. Учёные и общественные деятели до сих пор не пришли к согласию, можно ли считать, что есть такая национальность, отдельная от русских. По мнению многих, это политический проект, направленный на подрыв русского национального сознания и единства России . Однако и этнографы, и лингвисты с XIX века называли признаки, отличавшие сибиряков от русских европейской части России.

Отличия по языку

«Этимологический словарь русских диалектов Сибири», изданный в 2000 году Сибирским отделением РАН , насчитывает больше 4000 специфических сибирских слов, нигде больше за пределами Сибири не употребляемых. Эти слова считаются заимствованными в русские говоры Сибири из алтайских, уральских и палеоазиатских языков. К сожалению, этот словарь не перечисляет слов славянского происхождения, которые весьма распространены в сибирских диалектах и часто заменяют слова, привычные жителю европейской части России («вершить» — в значении «решать», «вольгота» — свобода, «хорош» — достаточно, и т.д.).

Владимир Даль в середине XIX века отметил четырнадцать особенностей речи русского населения Сибири. Впрочем, некоторые из них — оканье, предлог «по» вместо «за» (по воду, по грибы), вопросительное «чего» вместо «что» и утвердительное «ну» вместо «да» — наблюдаются и в иных местностях России. Другие, видимо, были не сильно распространены за пределами Сибири: отсутствие склонения существительных в винительном падеже («топить баня», «принести вода»), краткая форма прилагательных, отличия в расстановке ударений и т.д.

Почему Сибирь долго была слабо связана с европейской Россией

Лингвистические отличия были особенно характерны для периода, предшествовавшего началу массовой колонизации Сибири русскими крестьянами. Вплоть до начала ХХ века, точнее — до начала проведения аграрной реформы по плану председателя Совета министров П. А. Столыпина в 1906 году, царское правительство умышленно сдерживало стихийную колонизацию русскими Сибири. Оно опасалось, что колонисты на этих бескрайних просторах выйдут из-под контроля царской администрации и перестанут платить подати. Боялись петербургские бюрократы и той роли, которую предрекали Сибири радикальные публицисты, вроде А. И. Герцена — быть чем-то вроде американских колоний для старой Англии , отделиться от России и образовать вольные «Соединённые Штаты Сибири».

Правда, властям ещё в XIX веке пришлось пойти на послабления в этом режиме, а после отмены крепостного права в 1861 году стало трудно сдерживать переселенческий поток в Сибирь из губерний европейской части, особенно украинских и чернозёмных южнорусских. По ревизии 1795 года, за Уралом жило 412 тыс. русских. Первая всероссийская перепись населения 1897 года зафиксировала больше 4 млн русских жителей азиатской части империи (не считая живших в Средней Азии). То есть, население Сибири за столетие выросло в десять раз, тогда как в целом по Российской империи — в три с половиной раза.

Особенно бурный приток населения в Сибирь происходил в ХХ веке. В 1926 году в Сибири, несмотря на большие потери местного населения погибшими и эмигрировавшими в ходе гражданской войны, насчитывалось уже более 9 млн человек. «Великие стройки коммунизма» увеличили численность населения азиатской части РСФСР к моменту роспуска СССР до 32 млн человек. С начала 1990-х годов происходит сокращение населения Сибири.

Из кого состояли сибиряки

В начале ХХ века сибиряками называли только потомков тех, кто поселился в Сибири ещё до отмены крепостного права. Прочих ещё долго звали по их малым историческим родинам — тамбы (тамбовские), резаны (рязанские), хохлы (все уроженцы Украины , а также Чернозёмного центра России, произносившие с придыханием «г»), витебшане, могыли (белорусы) и т.д.

Всего было три основные группы сибиряков. Первая это старожилы. Он весьма неоднороден. Древнейшее население Сибири, имеющее русские корни, издавна называлось чалдонами. Обитало оно в некоторых местах Западной Сибири. Происхождение этнонима неясно, а сами чалдоны за века сильно смешались с местными коренными народностями. Потомки русских первопоселенцев в Сибири, оказываясь в инородческом окружении и без подпитки новыми русскими колонистами, больше ассимилировались местными народностями, чем сами ассимилировали их. Подобное чалдонам происхождение имели также камчадалы и ещё несколько малочисленных русско-аборигенных этнических групп. [С-BLOCK]

Вторую группу сибиряков составляли казаки, с XVIII века целенаправленно переселявшиеся всё дальше на восток царским правительством. Время от времени в число казаков повёрстывали туземцев (например, сибирских татар, бурятов). Так что казаки в Сибири (сибирские, забайкальские и т.д.) тоже, как и старожилы, имели смешанное этническое происхождение. Наконец, третью группу составляли старообрядцы и сектанты, бежавшие в Сибирь от преследований царских властей в XVII-XIX веках. Старообрядцы до ХХ века практически не смешивались с иноверцами и православными и сохранили гораздо больше русского, чем старожилы и казаки.

Сибиряки, как видим, не представляли собой единого этноса, а мечта, возникшая в революционных кругах в середине XIX века, что из всех этих групп сложится «сибирская нация», подобная североамериканской, так и осталась мечтой.

Исчезновение сибиряков в наше время

Про «сибирский характер» написано много спекуляций, которые нет смысла ни перечислять, ни опровергать. Скажем лишь несколько вещей, которые полезно иметь в виду.

Каждый народ, живущий натуральным, сельским хозяйством, вынужден приспосабливаться к местным природным условиям. Естественно, что в такой ситуации он ориентируется на те народы, которые в данных условиях живут уже много веков и у которых сформировался комплекс бытовых адаптаций. Поэтому и у сибиряков тоже появилось в быту и в языке много такого, что сближало их с сибирскими аборигенными народами. Эти особенности с течением времени стали отличать сибиряков русского происхождения от прочих русских.

Колонизация Сибири в индустриальную эпоху нивелировала самобытность сибиряков. В настоящее время под именем «сибиряк» многие понимают только место рождения. Потомки старожилов, сибирских казаков и старообрядцев численно в разы уступают русскоязычным, приехавшим в Сибирь за десятилетия советской власти, и их потомкам, растворяясь в их среде. Стандартный русский язык, распространяемый благодаря всеобщему образованию и средствам массовой информации, стирает местные говоры, выводит из обихода диалектизмы. Быт жителей Сибири, особенно в больших городах, ничем принципиально не отличается от такового в других больших городах России. Причём это признак уже не ассимиляции, а глобализации.