В США пассажир снял на видео посадку самолета после разгерметизации салона

НЬЮ-ЙОРК , 19 апреля. / ТАСС /. Пассажир Boeing 737-700, у которого во вторник на высоте почти 10 км над штатом Пенсильвания вышел из строя левый двигатель, снял на видео посадку самолета после разгерметизации салона. 29-летний специалист по цифровому маркетингу Марти Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса 1380 Нью-Йорк — Даллас (штат Техас).

Самолет без одного двигателя и с выбитым иллюминатором совершил аварийную посадку в международном аэропорту Филадельфии (штат Пенсильвания), единственной жертвой стала 43-летняя мать двух детей Дженнифер Риордан, руководитель отделения банка из Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Примерно через 30 минут после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия раздался звук удара, и самолет начал стремительно снижаться. Потом последовал звук второго удара, и через два ряда кресел разлетелся иллюминатор. Мартинес, как и большинство пассажиров, успел надеть кислородную маску.

"Самолет падал, нас изрядно трясло. Я инстинктивно потянулся к лэптопу и, как бы дико это не показалось, купил доступ к интернету", — рассказал он телекомпании CNN. Для этого пришлось доставать кошелек, вынимать кредитную карту и потом с трудом, из-за сильной турбулентности, вбивать данные в форму оплаты бортовой услуги Wi-Fi.

В результате ему удалось войти в Facebook и разместить первый пост — короткое видео пассажиров в масках и мелких вещей, несущихся в разбитый иллюминатор. «У меня было такое ощущение, что я не выживу, и я начал думать, с кем связаться в первую очередь. С мамой, папой, братом или с сестрой? Было сложно находиться в положении человека, вынужденного выбирать, кто для него самые значимые люди в жизни и в каком порядке с ними связываться», — вспоминает Мартинес. «И тогда у меня возникла мысль о Facebook Live, это позволяло мне достучаться до максимального числа родных и близких [не только его, но и остальных пассажиров]», — добавил он.

Одну из пассажирок — Дженнифер Риордан — буквально по пояс затянуло в разбитый иллюминатор. Владелец ранчо Тим Макгинти из Хиллсборо (штат Техас) и пожарный Эндрю Нидам из Селины (штат Техас) втащили ее обратно в салон, а иллюминатор заткнули подручными материалами. «Все произошло за две минуты, но казалось, что растянулось на два часа», — рассказал Макгинти журналистам USA Today

На вопрос экипажа, есть ли среди пассажиров люди, умеющие делать искусственное дыхание, откликнулись Эндрю Нидам и бывшая медсестра Пегги Филлипс. Они пытались спасти Риордан около 20 минут, пока самолет не приземлился в Филадельфии. Судмедэксперты в предварительном порядке заключили, что 43-летняя женщина погибла от травм черепа, шеи и тела. Она умерла еще в полете, а ее смерть официально подтвердили уже в больнице.

Согласно отзывам пассажиров, капитану экипажа Тэмми Джо Шульц удалось остановить падение Boeing, выровнять его и совершить аварийную посадку. Запись переговоров указывает на то, что Шульц, не повышая голоса, хладнокровно и точно описала диспетчерам обстоятельства ЧП на борту и попросила прислать кареты скорой помощи на взлетно-посадочную полосу.

Тэмми Джо Шульц ранее служила в военно-морской авиации США . По данным CNN, Шульц, вступив ряды ВВС в 1985 году, стала одной первых в стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолетов радиоэлектронной борьбы, дислоцированной на базе Поинт-Мугу (штат Калифорния).

Как сообщала CNN со ссылкой на предварительные результаты расследования Национального совета по безопасности на транспорте США, повреждение в полете левого двигателя Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines произошло из-за отрыва одной из 24 лопаток компрессора. На борту находились 144 пассажира и 5 членов экипажа. После аварии двигателя самолет всего за пять минут снизился с 9,5 тыс. до 3 тыс. м, пролетел еще 112 км и совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии.