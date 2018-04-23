Пассажирский Boeing «потерял» иллюминатор прямо в полете: видео

Турбулентность вызвала неожиданную «дополнительную вентиляцию».

Boeing одной из авиакомпаний Индии едва не потерял иллюминатор прямо во время полета. Причиной этому стала турбулентность. По сообщениям очевидцев, самолет колебался в течение немалого времени — около 15 минут он находился в состоянии тряски. После чего внутреннее стекло иллюминатора треснуло и выпало вместе с панелью. Из находившихся на борту 250-ти человек пострадали трое.

Паники удалось избежать, разгерметизации не произошло. Стюардесса смогла самостоятельно вернуть стекло на место. От комментариев по поводу случившегося авиакомпания отказалась, ограничившись заявлением о начале внутреннего расследования.