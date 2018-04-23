Пассажирский Boeing «потерял» иллюминатор прямо в полете: видео 

Турбулентность вызвала неожиданную «дополнительную вентиляцию».
Boeing одной из авиакомпаний Индии едва не потерял иллюминатор прямо во время полета. Причиной этому стала турбулентность. По сообщениям очевидцев, самолет колебался в течение немалого времени — около 15 минут он находился в состоянии тряски. После чего внутреннее стекло иллюминатора треснуло и выпало вместе с панелью. Из находившихся на борту 250-ти человек пострадали трое.
Паники удалось избежать, разгерметизации не произошло. Стюардесса смогла самостоятельно вернуть стекло на место. От комментариев по поводу случившегося авиакомпания отказалась, ограничившись заявлением о начале внутреннего расследования.
Это уже не первый случай, когда самолет Boeing становится участником непредвиденной ситуации. Напомним, ранее пользователи Сети стали свидетелями того, как одна из турбин рейса, летевшего из Сан-Франциско на Гавайи, буквально рассыпалась в воздухе. Пассажиры делились в соцсетях своими впечатлениями от увиденного, комментируя это словами об одном из самых худших дней в их жизни.