Американку затянуло в иллюминатор

Детские страхи рано или поздно становятся явью. Многие из нас в детстве боялись, что их засосет во внезапно разбившийся иллюминатор и выбросит из самолета к чертовой матери (в крайнем случае, можно застрять и покрыться корочкой льда, как в одном советском фильме). Но для 43-летней Дженнифер Риордан подобный конфуз стал страшной реальностью. Все случилось в небе над США с пассажирским Boeing 737−700 американской авиакомпании «Southwest Airlines». На высоте почти 10000 метров у самолета взорвался двигатель, и осколки повредили один из иллюминаторов. В результате стекло не выдержало и полностью вылетело. Риордан, которая сидела в пассажирском кресле возле иллюминатора, засосало в образовавшееся отверстие. Остальные пассажиры успели схватить женщину за стремительно удаляющиеся ноги, когда ее уже вытянуло наполовину, и затащить обратно в салон. Поврежденный самолет произвел аварийную посадку в Филадельфии. Больше никто из 143 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал.

Как рассказывают очевидцы, в первые минуты на борту началась паника. Тот факт, что из сломанного двигателя валил дым, а через вентиляционную систему в салон проникал пепел, только усугублял ситуацию. Однако члены экипажа действовали максимально профессионально: успокоили пассажиров, заставили всех надеть кислородные маски и посадили самолет с неработающим двигателем. Хотя из-за большой скорости снижения многим казалось, что он падает. Кстати, командиром экипажа была женщина, и во многом благодаря ее профессионализму посадка прошла относительно безболезненно. Но для единственной пострадавшей все закончилось плачевно. Хотя среди пассажиров нашлась медсестра, ее усилий оказалось недостаточно, чтобы помочь миссис Риордан. Уже в больнице она скончалась из-за множественных резаных ран. Специалисты утверждают, что самолету во многом повезло, поскольку осколки могли повредить киль и крылья, в результате чего жертв могло бы стать гораздо больше.