Платное ТВ наращивает абонентскую базу за счет IPTV

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Абонентская база платного ТВ в России замедлила рост: в 2017 году она увеличилась на 3,2% и достигла 42,7 млн человек. Драйвером роста являлся IPTV, который показал положительную динамику в пределах 13%. Однако темпы роста сегмента также замедлились: в 2016 году он прибавил 17,6%, говорится в исследовании агентства Initiative.

Абонентская база спутникового ТВ увеличилась на 3,6%, тогда как у кабельного ТВ наблюдалось снижение числа абонентов на 0,8%. При этом на кабельное ТВ приходится 43% аудитории, на спутниковое — 39%, на IPTV — 18%.

Суточный охват тематических каналов он остается стабильным и с 2013 года варьируется в пределах +/-1−2 п.п. Несмотря на то что охват тематических каналов в 4 раза ниже национальных, его невысокие значения компенсируются более низким уровнем рекламного шума, и это положительно влияет на заметность рекламы.

Последние три года доля тематического ТВ в общем телесмотрении растет. В 2017 году она достигла 16%. При этом тенденцию роста можно назвать стабильной (+1−2 п.п. ежегодно). «На сегодняшний день по своему охвату тематическое ТВ близко к онлайн-видеоплощадкам, лишь немного уступая в процентах. Возможно, в дальнейшем их ждёт параллельное развитие, например, через платформу Smart TV», — отмечает Анна Мазурина , гендиректор Initiative, CEO Mediabrands Russia.

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Стабильными остаются предпочтения аудитории тематического ТВ по жанрам. Наибольший интерес у зрителей по-прежнему вызывают сериалы, кино и познавательные программы. TOP 10 тематических каналов по суточному охвату (все 12−64, 100 000+) выглядит следующим образом: ОТР (7,9%), «Мир» (7,8%), «Дом Кино» (6,2%), «ТВ 1000 Русское Кино» (5,3%), «ТВ 1000» (4,2%), «Мульт» (4%), «Русский роман» (3,7%), Discovery (3,4%), «ТВ 1000 Action» (3,1%), РБК ТВ (2,9%). Наиболее заметное снижение охвата наблюдалось у новостных каналов: с 6,8% до 5,3%. Среди музыкальных каналов наибольший рост охвата зафиксирован у ТНТ Music (+133%).

Аудитория тематического ТВ отличается своей разнообразностью, здесь шире представлены дети младше 17 лет, взрослые в возрасте 25−54 и мужчины. Именно возможность охвата труднодостижимых узких аудиторий и более точное попадание в нужную целевую аудиторию является весомым преимуществом тематического ТВ как рекламоносителя. По итогам 2017 года суммарный рекламный бюджет тематического ТВ достиг 5,3 млрд рублей. В 2018 году эксперты АДВ прогнозируют, что расходы рекламодателей увеличатся до 6,6 млрд рублей.

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«Рекламный рынок тематического ТВ продолжает свое восстановление после кризисного периода и запрета рекламы в 2015 году. В прошлом году рост составил 36%. Однако динамика роста замедлилась по сравнению с 2016 годом. Мы ожидаем, что в текущем году рекламный рынок тематического ТВ вырастет на 25%», — добавляет Анна Мазурина.