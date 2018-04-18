Российские беспилотники проехали миллион километров

Японии. Тестовые автомобили российской компании Cognitive Technologies, создающей программное обеспечение для беспилотных транспортных средств, проехали миллион километров. Четыре машины испытывают в странах ЕС , семь — в США , а также по одной — в Китае

России испытания автомобилей в беспилотном режиме проводились только на полигонах. За последний год автопилот на прототипах компании был включен 28 процентов времени от всех поездок, а за пределами страны — 30-35 процентов времени. На данный момент более половины тестов проходят в беспилотном режиме.

Более 30 процентов времени беспилотники тестировались в плохих погодных и дорожных условиях — ночью, в туман, дождь, снегопад, а также при резком переходе из света в темноту.

В Cognitive Technologies объявили о работе над собственным автопилотом в 2016 году. В январе этого года фирма представила на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе систему, которая может определять объекты на дороги, давать прогноз развития ситуации.

Кроме того, компания занимается разработкой сценариев поведения для беспилотного «КАМАЗа» . Под сценариями понимается «система моральных критериев», которая поможет искусственному интеллекту находить оптимальные решения в различных экстремальных ситуациях.

Основной целью Cognitive Technologies является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022-2023 году.

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