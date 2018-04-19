Совершивший крупнейшее ограбление сбежал из Исландии на одном самолете с премьером

Совершивший крупнейшее ограбление в истории Исландии Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию на одном рейсе с премьер-министром Катрин Якобсдоуттир, передает Associated Press

Полиция Исландии сообщила, что Стефанссон сбежал из тюрьмы через окно и сел на рейс в Швецию в международном аэропорту Исландии.

Исландские чиновники заявили, что Стефанссону не пришлось предъявить паспорт в аэропорту, так как он путешествовал в рамках Шенгенской зоны, но билет на самолет, который он использовал, был куплен под чужим именем.

Стефанссон был среди 11 человек, арестованных за кражу 600 мощных компьютеров для майнинга биткоинов. Украденное оборудование, которое так и не удалось найти, оценивается почти в $2 млн Это считается самым большим хищением в истории Исландии.

Заключенный содержался в тюрьме Согн в сельской местности, в 95 километрах от аэропорта, в ней можно было пользоваться телефоном и интернетом.

Стефанссон находился под стражей с февраля. Полиция сказала, что он был переведен в сельскую тюрьму 10 дней назад. Предположительно, он сбежал с помощью сообщника.

Он был объявлен в международный розыск.