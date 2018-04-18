Почти 90 млн руб. направят на восстановление военных мемориалов в Омской области

ОМСК , 18 апреля. / ТАСС /. Девять мемориалов и памятников Великой Отечественной войны будут восстановлены и отремонтированы в 2018 году в сельских районах Омской области . На эти цели в рамках программы «Формирование городской среды» будет направлено 88,5 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"В рамках программы «Формирование городской среды» в 2018 году муниципалитетам выделено более 300 млн рублей. Из этих средств 88,5 млн рублей будет направлено на восстановление мемориальных комплексов и памятников ВОВ в девяти районах Омской области", — сообщили в Минстрое.

Как уточнили ТАСС в Минстрое и Минкульте Омской области, содержание монументов возложено на муниципальные власти, которые из-за недостатка средств не всегда должным образом следили за их состоянием. Включение таких объектов в программу «Формирование городской среды» позволило региональным властям впервые за долгие годы направить солидные средства на их полноценные ремонт и реконструкцию.

Помимо ремонтно-восстановительных работ, на эти средства будет проведено благоустройство общественного пространства вокруг монументов. Дизайн-проекты были разработаны местными архитекторами. «Например, в парке в Павлоградке, помимо обновления мемориального комплекса, будут созданы прогулочная, спортивная, детская зоны и зона тихого отдыха. В самом комплексе будет заменена облицовка на плиты из натурального гранита и сформирована площадка для проведения торжественных мероприятий», — отметили в министерстве строительства.

В годы войны из Омской области на фронт ушло 310 тыс. человек, из которых почти половина — 150 тыс. бойцов — не вернулись домой. В память о погибших на войне на территории региона создано более 600 памятников, мемориалов и обелисков, часть которых, особенно в сельских районах, находятся в плачевном состоянии.