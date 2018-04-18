Ещё
Почти 90 млн руб. направят на восстановление военных мемориалов в Омской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Почти 90 млн руб. направят на восстановление военных мемориалов в Омской области 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 18 апреля. /ТАСС/. Девять мемориалов и памятников Великой Отечественной войны будут восстановлены и отремонтированы в 2018 году в сельских районах Омской области. На эти цели в рамках программы «Формирование городской среды» будет направлено 88,5 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.
"В рамках программы «Формирование городской среды» в 2018 году муниципалитетам выделено более 300 млн рублей. Из этих средств 88,5 млн рублей будет направлено на восстановление мемориальных комплексов и памятников ВОВ в девяти районах Омской области", — сообщили в Минстрое.
Как уточнили ТАСС в Минстрое и Минкульте Омской области, содержание монументов возложено на муниципальные власти, которые из-за недостатка средств не всегда должным образом следили за их состоянием. Включение таких объектов в программу «Формирование городской среды» позволило региональным властям впервые за долгие годы направить солидные средства на их полноценные ремонт и реконструкцию.
Помимо ремонтно-восстановительных работ, на эти средства будет проведено благоустройство общественного пространства вокруг монументов. Дизайн-проекты были разработаны местными архитекторами. «Например, в парке в Павлоградке, помимо обновления мемориального комплекса, будут созданы прогулочная, спортивная, детская зоны и зона тихого отдыха. В самом комплексе будет заменена облицовка на плиты из натурального гранита и сформирована площадка для проведения торжественных мероприятий», — отметили в министерстве строительства.
Из выделенных средств 20 млн рублей получит город Исилькуль, по 10 млн рублей — поселок Горьковский и Большеречье, села Большие Уки, Нижняя Омска и Знаменское, 8,5 млн рублей — поселок Любинский и по 5 млн рублей — поселки Оконешниково и Павлоградка. В Минстрое отметили, что для дальнейшего содержания в хорошем состоянии монументы будут переданы в собственность органов местного самоуправления.
В годы войны из Омской области на фронт ушло 310 тыс. человек, из которых почти половина — 150 тыс. бойцов — не вернулись домой. В память о погибших на войне на территории региона создано более 600 памятников, мемориалов и обелисков, часть которых, особенно в сельских районах, находятся в плачевном состоянии.
ТАСС: последние новости
КПРФ определила кандидатов на участие в праймериз левых сил перед выборами мэра Москвы Госдеп считает, что стратегические цели РФ и США в Сирии не сходятся ФМБА: вещества "Новичок" не было в уничтоженном арсенале химоружия в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением214
Госдеп пригрозил применить силу против России91
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко106
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение