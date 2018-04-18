«Корова живая, ее не выключишь». В Зауралье рухнула система поставок молока из глубинки

Аграрии в Курганской области бьют тревогу: молочные заводы отказываются принимать сырое молоко с личных подворий. Налаженная ранее система поставок сырья из глубинки рухнула. Сырье идет на переработку по демпинговым ценам. Ведь как сказал один фермер, «корова живая, ее не выключишь, как станок».

«Нам вашего молока не надо»

Новые техрегламенты в рамках Таможенного союза с 1 января ужесточили требование к сырью. Молоко с личных подворий оказалось неликвидным: заводы требуют сырье первого и высшего сорта, а добиться этого частники зачастую не могут. Кроме того, низкие цены на поставки сухого молока из Белоруссии , по оценке Минсельхоза России , обрушили российский рынок.

Заготовитель Ольга Иванова много лет работает в Лебяжьевском районе. У нее сложилась сеть из 70 сдатчиков молока. В прошлом году она заготовила 260 т сырья для «Молока Зауралья».

«Но с начала года введены новые требования и теперь наше сырье не проходит по качеству, призналась Иванова. — Уже не работаем на заготовках. А сейчас, после растела, молоко девать некуда, кто-то пускает на выпойку телятам. На переработку оно не идет».

Иванова готова купить специальный фильтр, чтобы повысить качество сырья, но на заводе «Молоко Зауралья», по ее словам, ей сразу сказали — «нам вашего молока не надо».

Фермер из Лебяжьевского района Валерий Ананин сообщил «ФедералПресс» , что он уже нашел свой выход: «Продаю молоко жителям района, до 100 литров в день. У меня нет проблем». Но это частный случай.

Рынок перегрузили импортом

Сегодня глава Половинского района Армэн Хачатурян собрал членов кооператива, который занимается заготовками и переработкой молока в районе, с одной целью — обсудить снижение цены.

«Молоко Зауралья» отказалось принимать молоко у нашего кооператива. Им его девать некуда, а убытки брать на себя не хотят. Мы вынуждены сдавать сырье фирме «Куртамышское молоко», которая раньше везла его на переработку в Юргамыш, а сейчас в Катайск . Но молочный завод в Катайске снижает цену. И нам приходится соглашаться», — рассказал глава района.

Завод брал литр молока за 12 с половиной рублей, а новая цена будет 10 рублей. По данным Союзмолоко, это в два раза ниже, чем средняя цене литра в России на 18 апреля.

«Рынок России и области перегрузили импортом продукции из Белоруссии, Киргизии , других стран. Причем себестоимость импорта с использованием пальмового масла и других добавок ниже, чем продукта из натурального молока. Этим воспользовались переработчики и торговля и совместно уронили ценник. В области он для крупных молочных хозяйства упал примерно на 10%», — прокомментировал ситуацию «ФедералПресс» руководитель Союза молочников Курганской области Виктор Егоров

Для подворий и мелкотоварного производства ситуация еще хуже, подтвердил Егоров, потому что таким производителям никогда не обеспечить необходимое качество сырья. На рынке сказалось и падение покупательской способности населения. В итоге в 2017 году, по его оценке, в Курганской области продажи «молочки» местного производств сократились на 7-8%.

Деньги лежат без дела

«Мы хотим понять, нужно ли Зауралью качественное молоко. И поставили этот вопрос перед властями области. Считаем, что нужно немедленно помогать отрасли. В соседних областях — Свердловской, Тюменской, в Башкирии — уже выделены средства из бюджета на субсидию производителям. Без этого не обойтись. Иначе начнется катастрофическое падение производства. Хотя федеральные власти заявляют, что в стране дефицит сырого молока составляет около 25%», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Виктор Егоров.

Субсидия производителям на литр молока необходима, поддерживает тему директор «Молока Зауралья» Виктор Сбродов. Но на его предприятии в первую очередь укрепляют связи с поставщиками качественного сырья.

«С 1 февраля мы подняли закупочные цены на сырье высшего сорта на 2 рубля за литр, на первый сорт — на 80 копеек», — сообщил директор. Он также напомнил, что прежде всегда были сезонные изменения цен.

В области обсуждают вариант выделения субсидии молочникам из бюджета. Но цифра в 120 млн рублей, озвученная на аграрном комитете заксобрания, сейчас неподъемная, считают сами сельчане. В Половинке будут рады и меньшей сумме. Но это поможет использовать выигранный ими грант на развитие отрасли. Пока же эти 4,5 млн рублей висят на счете:на софинансирование кооперативу не хватает оборотных средств. И деньги лежат без дела.

Госсубсидии, по мнению Армэна Хачатуряна, нужно давать не переработчикам, а таким кооперативам, как в Половинском районе. Иначе при больших объемах переработки на заводах в Кургане и Катайске эти деньги «съедят» именно заводы. Есть опасение, что частники, оставшись без денег, вырежут скот.

Кооператив в Половинском районе организовал отдел сбыта и ведет переговоры с департаментом АПК и мэрией Кургана, чтобы точки продаж заработали в Заозерном жилом массиве. Половинский и Куртамышский районы готовы поставлять курганцам в сутки по 4 тонны молока в пакетах.

«Такая цена невозможна»

Но нужны не только деньги. Полной картины и анализа рынка — кто из чего производит и что продает, использует сухое молоко или что-то еще — в регионе нет, считает Сбродов. Местные игроки на рынке ждут системной совместной работы ветеринарной службы, Роспотребнадзора , другие ведомств. Все также ждут, что покажет ФГИС «Меркурий». С 1 июля 2018 года система будет фиксировать каждый этап жизненного цикла и перемещения продуктов животного происхождения.

Меры по сохранению отрасли сейчас изучает рабочая группа во главе с депутатом областной думы Владимиром Алейниковым. Его волнует в первую очередь тот факт, что на тендерах по поставкам «молочки» в школы, больницы и детские сады Курганской области побеждают поставщики — варяги.

«Литр молока они продают меньше 27 рублей за пакет. И это либо недобросовестная конкуренция, либо некачественная продукция, не из натурального молока. Такая цена невозможна, наши предприятия закупают сырье по 20-22 рубля, но ведь его еще надо переработать, упаковать и т.д. Мы изучаем ситуацию и готовим предложения в комитет думы и правительству области», — резюмировал Владимир Алейников.

«ФедералПресс» будет следить за развитием ситуации