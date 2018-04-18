Ещё
Жители Москвы смогут отправить открытки ветеранам ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Москвы смогут отправить открытки ветеранам ВОВ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города заполнить открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, которых поздравят в преддверии Дня Победы.
«Если Вы хотите высказать слова благодарности одному из тысяч фронтовиков и тружеников тыла или поздравить с Днем Победы всех без исключения ветеранов, предлагаю сделать это прямо сейчас», — написал Собянин на своем персональном сайте
Он отметил, что все открытки вручат ветеранам накануне Дня Победы.
Посмотреть праздничный фейерверк в День Победы можно будет в 15 парках города. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.
РИАМО: последние новости
Энергетические точки организуют в Москве в рамках акции «На работу на велосипеде» 18 мая Детский сад в ЖК «Испанские кварталы» в новой Москве введут осенью 2018 года Сжигание порубочных остатков не могло привести к задымлению в Московском регионе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций217
Госдеп пригрозил применить силу против России360
США заявили об атаке «российских наемников»155
PayPal исключили из «значимого» реестра24
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение