Жители Москвы смогут отправить открытки ветеранам ВОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города заполнить открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, которых поздравят в преддверии Дня Победы.

«Если Вы хотите высказать слова благодарности одному из тысяч фронтовиков и тружеников тыла или поздравить с Днем Победы всех без исключения ветеранов, предлагаю сделать это прямо сейчас», — написал Собянин на своем персональном сайте

Он отметил, что все открытки вручат ветеранам накануне Дня Победы.

Посмотреть праздничный фейерверк в День Победы можно будет в 15 парках города. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.