Депутат Госдумы Леонид Левин поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем 

Глава думского комитета по информационной политике пожелал изданию успехов в дальнейшем развитии
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поздравил редакцию газеты «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем издания.
«Сегодня, как и на протяжении всех этих лет, «АиФ» заслуженно считается одним из самых авторитетных изданий, любимых аудиторией за уникальный стиль, доверительный диалог редакции и читателя, оперативное освещение новостной повестки, следование лучшим традициям отечественной журналистки», — говорится в поздравительной телеграмме депутата.
Левин также пожелал «Аргументам и фактам» плодотворной работы и успехов в дальнейшем развитии.
Ранее «АиФ» поздравили с юбилеем президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и глава Совфеда Валентина Матвиенко.