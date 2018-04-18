Депутат Госдумы Леонид Левин поздравил «Аргументы и факты» с юбилеем

Глава думского комитета по информационной политике пожелал изданию успехов в дальнейшем развитии

«Сегодня, как и на протяжении всех этих лет, «АиФ» заслуженно считается одним из самых авторитетных изданий, любимых аудиторией за уникальный стиль, доверительный диалог редакции и читателя, оперативное освещение новостной повестки, следование лучшим традициям отечественной журналистки», — говорится в поздравительной телеграмме депутата.

Левин также пожелал «Аргументам и фактам» плодотворной работы и успехов в дальнейшем развитии.