В самолетах могут появиться стоячие места для пассажиров

Соответствующий проект в настоящий момент разрабатывает одна из итальянских компаний.

Как сообщают «Аргументы недели», пассажирам не придется испытывать дискомфорт, так как предполагается, что для них будут созданы специальные конструкции, напоминающие седло для лошади, закрепленное на вертикальной стойке. То есть во время полета можно будет облокотиться на такое кресло.

Отмечается, что нововведение поможет существенно уплотнить количество мест на борту воздушного судна.

Ранее в апреле стало известно, что Минтранс РФ намерен усилить ответственность авиаперевозчиков и повысить штраф за задержку вылета.

В ведомстве рассматривают возможность увеличить санкции в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Отмечалось, что в любом случае штраф не будет превышать 50% от стоимости билета. Окончательно решение будет принято в ближайшее время.

Штрафовать компании не будут за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.