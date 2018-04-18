Ещё
В самолетах могут появиться стоячие места для пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

В самолетах могут появиться стоячие места для пассажиров 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Соответствующий проект в настоящий момент разрабатывает одна из итальянских компаний.
Как сообщают «Аргументы недели», пассажирам не придется испытывать дискомфорт, так как предполагается, что для них будут созданы специальные конструкции, напоминающие седло для лошади, закрепленное на вертикальной стойке. То есть во время полета можно будет облокотиться на такое кресло.
Отмечается, что нововведение поможет существенно уплотнить количество мест на борту воздушного судна.
Ранее в апреле стало известно, что Минтранс РФ намерен усилить ответственность авиаперевозчиков и повысить штраф за задержку вылета.
В ведомстве рассматривают возможность увеличить санкции в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Отмечалось, что в любом случае штраф не будет превышать 50% от стоимости билета. Окончательно решение будет принято в ближайшее время.
Штрафовать компании не будут за задержки по метеоусловиям, из-за форс-мажорных обстоятельств или по причинам, связанным с обеспечением безопасности.
Москва24: последние новости
Чайка рассказал о сотрудничестве Березовского с британскими спецслужбами В СФ одобрили закон об удалении из Сети порочащей информации Матвиенко рассказала о подготовке поправок к проекту антиамериканских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением214
Госдеп пригрозил применить силу против России91
Найдена «подлодка Гитлера»10
Решена судьба российских банков в SWIFT214
В РФ назвали позором письмо моряков Порошенко106
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение