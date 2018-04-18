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Экологические источники энергии оказались помехой для шведских военных
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Экологические источники энергии оказались помехой для шведских военных 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Несколько проектов ветропарков в Швеции находятся под вопросом из-за решения правительства страны зарезервировать больше воздушного пространства для вооруженных сил.
Проекты ветряных электростанций в Швеции находятся в неопределенности из-за планов правительства страны сохранить больше воздушного пространства в зоне полетов на малых высотах, передает Reuters со ссылкой на источники в двух компаниях и группу лоббистов.
В частности, компания Vattenfall сообщила, что решение правительства Швеции затронуло не менее четырех проектов. Уточняется, что в целом это может отразится на производстве мощностью 2,8 Гвт, что эквивалентно 42% нынешней ветроэнергетики в Швеции.
В пресс-службе вооруженных сил страны сообщили, что некоторые проекты все еще можно реализовать, но нужно провести тщательный анализ.
В России развитием ветроэнергетики занимается Росатом, воспринимая ветропарки как одну из перспективных неядерных «точек роста». В июне 2017 года «Объединенная теплоэнергетическая компания» (входит в Росатом) подписала соглашение с нидерландской Lagerwey о получении технологий по производству ветроустановок.
В Минэнерго сообщали, что это позволит России «нарастить компетенции» в сфере ветроэнергетики, которая имеет большой экспортный потенциал.
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